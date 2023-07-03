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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شاهد سيارة حمو بيكا بعد ظهورها فى عيد الأضحى .. اعرف سعرها

لاند روفر رنج روفر
لاند روفر رنج روفر سبورت

يعتبر مغني المهرجانات حمو بيكا ، من أكثر نجوم الفن إثارة للجدل ، لامتلاكه العديد من السيارات الفارهة والمميزة ، وظهوره باحداها كل فترة .

مغني المهرجانات حمو بيكا

ومؤخرا ظهر نجم المهرجانات حمو بيكا ، خلال مقطع فيديو صغير  تم تداوله على السوشيال ميديا خلال عيد الفطر ، بسيارة جديدة فارهة ، وعلق عدد من المتابعين ان هذه هى سيارته الشخصية الجديدة .

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وتاتي سيارة مغنى المهرجانات حمو بيكا ، من نوع لاند روفر رنج روفر سبورت موديل 2020 ، والتى تعتبر من فئات السيارات التى يعشقها بيكا ، حيث ظهر بعدد من السيارات مشابها لها من قبل .

مغني المهرجانات حمو بيكا

ومن المعروف ان السيارة لاند روفر رنج روفر سبورت موديل 2020 تستمد قوتها من خلال محرك رباعي الاسطوانات، سعة 2000 سي سي، يعتمد على منظومة الدفع الكلي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 295 حصان، و 400 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل لـ 201 كيلومتر في الساعة، بينما تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم في غضون 7.3 ثانية.

مغني المهرجانات حمو بيكا

وهناك ايضا محرك اخر للسيارة لاند روفر رنج روفر سبورت موديل 2020 ، سداسي الاسطوانات 6 سليندر، سعة 3000 سي سي، قادر على انتاج قوة 360 حصان، و 495 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 210 كم/ساعة، مما تجعلها تنطلق من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية تقدر بـ 6.6 ثانية.

مغني المهرجانات حمو بيكا

اما النسخة الاعلى من السيارة لاند روفر رنج روفر سبورت موديل 2020 ، فتاتى بمحرك ثماني الاسطوانات 8 سليندر، يمكنه ان ينتج قوة قدرها 575 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 700 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي يعمل عبر خاصية الدفع الكلي مما يجعل السيارة تصل من 0 إلى 100 كيلومتر خلال 4.5 ثانية فقط، مع سرعة قصوى تصل إلى 280 كيلومتر في الساعة.

لاند روفر رنج روفر سبورت

وتاتى الاسعار الرسمية للسيارة لاند روفر رنج روفر سبورت : 

- أوتوماتيك 2020 بسعر 1,999,000 جنيه.         

- أوتوماتيك / HSE DYNAMIC 2020 بسعر 3,200,000 جنيه.         

- أوتوماتيك / AUTOBIOGRAPHY DYNAMIC 2020 بسعر 3,550,000 جنيه .          

- أوتوماتيك / AUTOBIOGRAPHY 2020 بسعر 4,100,000 جنيه .  

- أوتوماتيك / SVR 2020 بسعر 4,500,000 جنيه.            

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