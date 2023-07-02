لعشاق الـSUV  .. أسعار سوزوكي جيمني موديل 2023

يعشق العديد من قائدى السيارات داخل مصر اقتناء سيارات الـSUV ، ولكن بسبب ارتفاع أسعارها تقدم عدد من الشركات نسخ اقتصادية منها ، ومن بينها شركة سوزوكي .

سوزوكي جيمني موديل 2023

وتقدم شركة سوزوكي السيارة جيمني والتي تنتمى الى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـSUV داخل السوق المحلى المصرى بفئتين من موديل العام .

وتستمد السيارة سوزوكي جيمني موديل 2023 ، قوتها من خلال محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، و سعة 1500 سي سي، و قوة إجمالية قدرها 102 حصانا، و عزم أقصى للدوران 130 نيوتن/متر، و ناقل حركة أوتوماتيك 4 سرعات، و نوع الدفع "رباعي".

سوزوكي جيمني موديل 2023

يمكن للسيارة سوزوكي جيمني موديل 2023 الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 180 كيلومتر في الساعة، وتسغرق مدة زمنية قدرها 12.6 ثانية، للوصول من وضع الثبات 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، و تستهلك السيارة نسبة من الوقود قدرها 6.8 لتر، عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

سوزوكي جيمني موديل 2023

اما عن الابعاد الخارجية للسيارة سوزوكي جمني موديل 2023، فياتى الطول الكلي 3.645 متر، و العرض الكلي 1.645 متر، و الارتفاع الكلي 1.725 متر، و قاعدة العجلات 2.550 مم، و سعة صندوق السيارة 85 لتر، و سعة خزان الوقود 40 لتر .

سوزوكي جيمني موديل 2023

تأتي السيارة سوزوكي جمني موديل 2023 بمجموعة من مواصفات الأمن والسلامة ، من بينها نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، و توزيع قوة الفرملة إلكترونيا EBD ، و كاشف التصادم، و قفل الباب التلقائي، و مساعد الفرامل BA، و وسائد هوائية ، و عرض مراقبة ضغط الإطارات، و أجهزة استشعار الاصطفاف .

سوزوكي جيمني موديل 2023

اما عن اسعار سوزوكى جيمنى :

- أوتوماتيك 2022 بسعر 475,000 جنيه

- أوتوماتيك / ONE TONE 2023 بسعر 984,900 جنيه

- أوتوماتيك / TWO TONE 2023 بسعر 994,900 جنيه