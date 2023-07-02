لعشاق الـSUV  .. أسعار سوزوكي جيمني موديل 2023

يعشق العديد من قائدى السيارات داخل مصر اقتناء سيارات الـSUV ، ولكن بسبب ارتفاع أسعارها تقدم عدد من الشركات نسخ اقتصادية منها ، ومن بينها شركة سوزوكي .
وتقدم شركة سوزوكي السيارة جيمني والتي تنتمى الى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـSUV داخل السوق المحلى المصرى بفئتين من موديل العام .
وتستمد السيارة سوزوكي جيمني موديل 2023 ، قوتها من خلال محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، و سعة 1500 سي سي، و قوة إجمالية قدرها 102 حصانا، و عزم أقصى للدوران 130 نيوتن/متر، و ناقل حركة أوتوماتيك 4 سرعات، و نوع الدفع "رباعي".
يمكن للسيارة سوزوكي جيمني موديل 2023 الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 180 كيلومتر في الساعة، وتسغرق مدة زمنية قدرها 12.6 ثانية، للوصول من وضع الثبات 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، و تستهلك السيارة نسبة من الوقود قدرها 6.8 لتر، عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.
اما عن الابعاد الخارجية للسيارة سوزوكي جمني موديل 2023، فياتى الطول الكلي 3.645 متر، و العرض الكلي 1.645 متر، و الارتفاع الكلي 1.725 متر، و قاعدة العجلات 2.550 مم، و سعة صندوق السيارة 85 لتر، و سعة خزان الوقود 40 لتر .
تأتي السيارة سوزوكي جمني موديل 2023 بمجموعة من مواصفات الأمن والسلامة ، من بينها نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، و توزيع قوة الفرملة إلكترونيا EBD ، و كاشف التصادم، و قفل الباب التلقائي، و مساعد الفرامل BA، و وسائد هوائية ، و عرض مراقبة ضغط الإطارات، و أجهزة استشعار الاصطفاف .
اما عن اسعار سوزوكى جيمنى :
- أوتوماتيك 2022 بسعر 475,000 جنيه
- أوتوماتيك / ONE TONE 2023 بسعر 984,900 جنيه
- أوتوماتيك / TWO TONE 2023 بسعر 994,900 جنيه