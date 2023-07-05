أسعار نيسان سنترا 2024 الجديدة في مصر

تعتبر السيارة نيسان سنترا، واحدة من السيارات السيدان المميزة داخل السوق المحلى المصرى ، والتى أعلن الوكيل المحلى لها عن موديلها الجديد 2024 .

نيسان سنترا موديل 2024

وتتميز السيارة نيسان سنترا موديل 2024 ، بكونها سيارة سيدان عائلية ورياضية ، وهذه الفئة يبحث عنها العديد من فئات المجتمع المصرى .

تستمد السيارة نيسان سنترا موديل 2024 قوتها من محرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، 118 حصانا، و 154 نيوتن/متر لعزم الدوران ، وتاتى بناقل حركة CVT أوتوماتيكي الاداء .

نيسان سنترا موديل 2024

وتصل السيارة نيسان سنترا موديل 2024 لسرعة 100 كم/ساعة خلال 10.9 ثانية من نقطة الثبات، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل إلى 180 كم/ساعة .

نيسان سنترا موديل 2024

و تتسع السيارة نيسان سنترا موديل 2024 ، إلى 5 مقاعد، ومساحة تخزين خلفية كبيرة الحجم تتسع إلى 510 لتر، بالاضافة إلى مكيف للهواء، وزجاج كهربائي، وحساسات ركن، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، إلى جانب نظام الصوت والترفيه.

نيسان سنترا موديل 2024

وتحتوى السيارة نيسان سنترا موديل 2024 ، عدد 2 من الوسائد الهوائية للمقاعد الامامية، بالاضافة إلى زجاج كهربائي، وسنتر لوك، ومرايات جانبية كهربائية التحكم مدعومة بتقنية الطي ، و مكابح ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج EBD الخاص بالتوزيع الالكتروني .

نيسان سنترا موديل 2024

اما عن اسعار نيسان سنترا الجديدة :

- أوتوماتيك / UPPER 2023 بسعر 581,500 جنيه.

- أوتوماتيك / UPPER 2024 بسعر 740,500 جنيه.