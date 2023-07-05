عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار نيسان سنترا 2024 الجديدة في مصر

نيسان سنترا موديل
نيسان سنترا موديل 2024

تعتبر السيارة نيسان سنترا، واحدة من السيارات السيدان المميزة داخل السوق المحلى المصرى ، والتى أعلن الوكيل المحلى لها عن موديلها الجديد 2024 .

نيسان سنترا موديل 2024

وتتميز السيارة نيسان سنترا موديل 2024 ، بكونها سيارة سيدان عائلية ورياضية ، وهذه الفئة يبحث عنها العديد من فئات المجتمع المصرى .

txt

قانون جديد بولاية ميتشيجان يحظر استخدام الهاتف نهائيا أثناء القيادة

txt

أسعار رينو ميجان 2023 بالأسواق

تستمد السيارة نيسان سنترا موديل 2024 قوتها من محرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، 118 حصانا، و 154 نيوتن/متر لعزم الدوران ، وتاتى بناقل حركة CVT أوتوماتيكي الاداء .

نيسان سنترا موديل 2024

وتصل السيارة نيسان سنترا موديل 2024 لسرعة 100 كم/ساعة خلال 10.9 ثانية من نقطة الثبات، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل إلى 180 كم/ساعة .

نيسان سنترا موديل 2024

و تتسع السيارة نيسان سنترا موديل 2024 ، إلى 5 مقاعد، ومساحة تخزين خلفية كبيرة الحجم تتسع إلى 510 لتر، بالاضافة إلى مكيف للهواء، وزجاج كهربائي، وحساسات ركن، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، إلى جانب نظام الصوت والترفيه.

نيسان سنترا موديل 2024

وتحتوى السيارة نيسان سنترا موديل 2024 ، عدد 2 من الوسائد الهوائية للمقاعد الامامية، بالاضافة إلى زجاج كهربائي، وسنتر لوك، ومرايات جانبية كهربائية التحكم مدعومة بتقنية الطي ، و مكابح ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج EBD الخاص بالتوزيع الالكتروني .

نيسان سنترا موديل 2024

اما عن اسعار نيسان سنترا الجديدة : 

- أوتوماتيك / UPPER 2023 بسعر 581,500 جنيه.           

- أوتوماتيك / UPPER 2024 بسعر 740,500 جنيه.           

نيسان سنترا نيسان سنترا موديل 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفوق تكتيكيا.. ملخص فوز وهدف المنتخب الأولمبي أمام غينيا

موقف “بانون”| كولر يطيح بلاعب جديد من الأهلي.. قائمة الراحلين أحدهم بـ8 ملايين دولار

الخطيب أصدر فرمانه| هذان اللاعبان لن يرتديا قميص الأهلي.. لماذا؟

الأهلي ينهي أولى صفقاته الصيفية| تعرف عليها

عبر "نسك".. السعودية تعلن البدء في إصدار التأشيرات الإلكترونية لـ العمرة |تفاصيل

رسائل العربي وزكي فضحت تهديدهما لطالبة بفيديوهات وصور مخلة.. نص المحادثات

القتل العمد .. المتحدث العسكري: إحالة صاحب واقعة دهس سيدة بالقاهرة الجديدة إلى المحكمة العسكرية للجنايات

باى باى ميدو والغندور .. قرار عاجل فى الزمالك يثير الدهشة قبل نهاية الموسم

موضوعات متعلقة

شعبة السيارات: ضم المركبات الكهربائية لمبادرة الإحلال يساعد على انتشارها.. ولكن بشرط

تعرف على أسعار مرسيدس E 200 في مصر

بعد طرح 2024 .. قائمة أسعار طرازات شيرى بالسوق المصرى

شاهد سيارة حمو بيكا بعد ظهورها فى عيد الأضحى .. اعرف سعرها

أخبار السيارات |أرخص السيارات الصينية في السعودية 2023.. و أسعار 5 طرازات جديدة موديل 2024

5 طرازات جديدة موديل 2024 .. تعرف على الأسعار

اعرف سعر نيسان قشقاي في مصر

قانون جديد بولاية ميتشيجان يحظر استخدام الهاتف نهائيا أثناء القيادة

ترشيحاتنا

«تويتر» تضع حدًا لعدد التغريدات الممكن للمستخدمين قراءتها في اليوم الواحد.. تفاصيل

مقابلة الوداع.. حسام حسني يكشف آخر لقاء لـ علاء عبدالخالق مع أصدقائه

اليوم .. طلاب العلمي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان البلاغة

نداء عاجل من السعودية لإيران بشأن حقل غاز الدرة المشترك مع الكويت

أخبار التوك شو| ضياء رشوان: الحوار الوطني عقد نحو 50 جلسة خلال 4 أسابيع.. وتراجع غير مسبوق في سعر جرام الذهب عيار 21

الهدوء يسيطر على أسعار الذهب اليوم وهذا ثمن عيار 21 الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظاهرة النينيو| تحذير عاجل من الأرصاد العالمية.. السنوات المقبلة أشد حرارة

الاستحمام.. هاني الناظر يوضح أفضل الطرق لمواجهة درجة الحرارة العالية

أفضل من الجاهزة.. طريقة عمل اللانشون بمرقة اللحمة

بـ4 ملايين دولار.. حكاية البقرة الأغلى في العالم.. بتاكل ايه؟

فيديو

بالأسماء.. خريطة صفقات الأهلي في صيف 2023

فرمان الخطيب.. رحيل 3 لاعبين وموقف إمام عاشور من الانضمام للأهلي

زجاجة المياه بـ 200 جنيه في الساحل | أول رد رسمي على الأسعار

عاجل.. توجيه تهمة القتل العمد لمرتكب واقعة الدهس بالقاهرة الجديدة| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ