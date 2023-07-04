تعرف على أسعار مرسيدس E 200 في مصر

تأتى شركة مرسيدس كأحد أقدم شركات السيارات تواجدا داخل السوق المحلى المصرى ، لذلك يعتمد عليها الكثير من الأشخاص ، لسمعتها الطيبة واسمها العريق .

مرسيدس E 200 موديل 2023

ومن بين طرازات الصانع الالمانى ، تاتى السيارة مرسيدس E 200 موديل 2023 ، والتى تاتى ضمن فئة السيارات السيدان القوية ، والتى يعشقها العديد من المصريين .

وتستمد السيارة مرسيدس E 200 موديل 2023، قوتها من خلال محرك 4 سلندر، بقوة 197 حصانا و 320 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، و سعة 2000 سي سي "تيربو"، و ناقل سرعات أوتوماتيك من 8 نقلات، و نوع الجر "خلفي".

مرسيدس E 200 موديل 2023

وتتسارع السيارة مرسيدس E 200 موديل 2023 من 0 لـ 100 كم/ساعة في مدة تستغرق 7.5 ثانية، وتبلغ السرعة القصوى 240 كيلومتر في الساعة، و استهلاك وقود يبلغ 7.1 لتر/100 كيلومتر.

مرسيدس E 200 موديل 2023

اما عن الابعاد الخارجية للسيارة مرسيدس E 200 موديل 2023 ، بقاعدة العجلات 2939 مم، و الطول الكلي 4935 مم، و العرض الكلي 1852 مم، و الارتفاع الكلي 1460 مم، و ارتفاع السيارة عن الارض 155 مم، و حجم حقيبة التخزين 540 لترا، و السعة الخاصة بخزان الوقود 66 لترا.

مرسيدس E 200 موديل 2023

وتاتى الاسعار الرسمية للسيارة مرسيدس E 200 :

- أوتوماتيك / PREMIUM 2022 بسعر 2,235,000 جنيه

- أوتوماتيك / AVANTGARDE 2022 بسعر 2,510,000 جنيه

- أوتوماتيك / COUPE AMG 2022 بسعر 2,720,000 جنيه

- أوتوماتيك / PREMIUM 2023 بسعر 2,950,000 جنيه

- أوتوماتيك / CABRIO AMG 2022 بسعر 2,950,000 جنيه

- أوتوماتيك / AVANTGARDE 2023 بسعر 3,350,000 جنيه

- أوتوماتيك / AMG 2023 بسعر 3,750,000 جنيه

- أوتوماتيك / AMG 2022 بسعر 3,750,000 جنيه