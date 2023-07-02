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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر ومواصفات هيونداي اكسنت HCI الجيل الجديد

السيارة هيونداي اكسنت HCI
السيارة هيونداي اكسنت HCI موديل 2022

تعتبر هيونداي من اشهر شركات صناعة السيارات واكثرها انتشارا داخل السوق المحلى المصرى ، والتى تمتلك أكثر من طراز تم طرحه داخل السوق المحلى .

السيارة هيونداي اكسنت HCI موديل 2022

ومن بين طرازات هيونداي ، تأتى السيارة اكسنت HCI موديل 2022 ، والتى تعتبر ضمن فئة السيارات السيدان ، داخل السوق المحلى المصرى .

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جاءت السيارة هيونداي اكسنت HCI موديل 2022 ، بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1400 سي سي، يضخ قوة تصل الى 99 حصانا ويبلغ عزم الدوران الأقصى 132 نيوتن / متر، وناقل حركة أوتوماتيكي سداسي السرعات، بنظام جر أمامي، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود 6.4 لتر لكل 100 كيلومتر.

السيارة هيونداي اكسنت HCI موديل 2022

وتتسارع السيارة هيونداي اكسنت HCI موديل 2022 من الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في غضون 11.3 ثانية، تصل السرعة القصوى للسيارة الى 180 كيلومتر/ساعة .

 

وتاتى الابعاد الخارجية للسيارة هيونداي اكسنت HCI موديل 2022 بطول 4440 مم ، و 1729 مم للعرض الكلي، وبلغ ارتفاع السيارة نحو 1460 مم، ويصل ارتفاعها عن سطح الأرض الى 150 مم.

السيارة هيونداي اكسنت HCI موديل 2022

 وتحتوى السيارة هيونداي اكسنت HCI موديل 2022 عدة تجهيزات ومنها، مرايات كهربائية، ومنظومة الوسائد الهوائية، وفرامل ABS و EBD، ومستشعرات ركن، وقفل مركزي، بالإضافة إلى مكيف للهواء، وفتحة سقف كهربائية، ومثبت سرعة.

السيارة هيونداي اكسنت HCI موديل 2022

اما عن اسعار السيارة هيونداي اكسنت HCI الجيل الجديد :

- أوتوماتيك / SMART SAFETY 2022بسعر 585,000 جنيه          

- أوتوماتيك / SMART FUN 2022بسعر 605,000 جنيه   

- أوتوماتيك / SMART PLUS 2022بسعر 630,000 جنيه

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