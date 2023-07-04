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سيارات

شعبة السيارات: ضم المركبات الكهربائية لمبادرة الإحلال يساعد على انتشارها.. ولكن بشرط

أحمد زين رئيس لجنة
أحمد زين رئيس لجنة الطاقة النظيفة بشعبة السيارات

قال أحمد زين رئيس لجنة الطاقة النظيفة بشعبة السيارات بالغرفة التجارية، إن دراسة المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة لدخول مركبات كهربائية جديدة لها، تعد خطوة إيجابية وعظيمة وكنا نطالب بها منذ الانطلاق فى عام 2021.

 

وأضاف رئيس لجنة الطاقة النظيفة بشعبة السيارات بالغرفة التجارية فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن إدخال السيارات الكهربائية إلى المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة، سيعمل على سرعة انتشار وإنجاح فكرة السيارات الكهربائية بشكل كبير.

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وأوضح زين أن جميع المهتمين بمجال السيارات الكهربائية كانوا يطالبون بإدخال السيارات المستعملة أو الجديدة " الزيرو " موديل عامين سابقين فقط، لأن أسعار موديل العام تكون مرتفعة للغاية.

 

وتابع زين، ولذلك ستكون نقطة السعر هي العائق الرئيسى أمام دراسة إدخال السيارات الكهربائية إلى المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة.

 

وأكد رئيس لجنة الطاقة النظيفة بشعبة السيارات، أنه على القائمين على المبادرة إدخال السيارات المستعملة أو الجديدة " الزيرو " موديل عامين سابقين فقط، حتى تكون أسعارها مخفضة وتلبى أهداف المبادرة واحتياجات المواطن المصرى، بالإضافة إلى انتشار هذه النوعية من السيارات.

 

والجدير بالذكر أن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة، أكدت أنه يجرى حاليًا التنسيق مع الشركات المصرية التي تعمل في مجال المركبات الكهربائية؛ لضمها للمبادرة لتأثيرها إيجابيًا على اقتصادات التشغيل وللحد من تلوث الهواء، والانبعاثات الكربونية الضارة، ومن ثم تخفيف الأمراض الناتجة عن التلوث.

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