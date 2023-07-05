الاقتصادية الخارقة .. السعر الجديد لـ ام جى 6 فى مصر

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية أم جي في مصر، عن ارتفاع فى عدد من اسعار طرازاته خلال الشهور الماضية ، مثل باقى وكلاء السيارات بالسوق المحلى .

السيارة ام جي 6 موديل 2022

وخلال الزيادات الاخيرة للشركة الصينية ، ارتفعت اسعار السيارة طراز ام جى 6 موديل 2022 ، والتى تاتى ضمن فئة السيارات السيدان ، وتعتبر اسرع سيارة اقتصادية تيربو فى مصر .

وتتزود السيارة ام جي 6 موديل 2022 ، بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة قدرها 169 حصان ، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك.

السيارة ام جي 6 موديل 2022

و تتسارع السيارة ام جي 6 موديل 2022 ، من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9.8 ثانية ، يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

السيارة ام جي 6 موديل 2022

وزودت السيارة ام جي 6 موديل 2022، بمصابيح أمامية هالوجين مع إضاءة نهارية ، حساسات ركن خلفية ، كاميرا خلفية ، مفتاح ذكي لتشغيل السيارة ، خاصية تعديل مقعد السائق في 6 اتجهات يدوي ، زجاج كهربائي ، عجلة القيادة متعددة الوظائف ، مكييف هواء مع مخارج خلفية ، جنوط رياضية 16 بوصة .

السيارة ام جي 6 موديل 2022

اما عن اسعار السيارة ام جى 6 :

- أوتوماتيك / COMFORT 2022 بسعر 849,990 جنيه .

- أوتوماتيك / LUX / BLACK INTERIOR 2022 بسعر 889,990 جنيه.

- أوتوماتيك / LUX / RED INTERIOR 2022 بسعر 914,990 جنيه.