300 ألف جنيه.. أشهر 5 سيارات مستعملة بالسوق المصري

يضم السوق المصري للسيارات، العديد من الطرازات المختلفة، ولكن مع استمرار نقص المعروض منها، بسبب الأزمات المتتالية عالميًا، ارتفعت الأسعار بشكل مبالغ فيه.

وتتميز بعض السيارات ، بأنها الأشهر والأكثر تداولا بين المواطنين فى السوق، لما تملكه من مقومات عديدة منها سهولة إعادة البيع وتوافر قطع غيارها، بالرغم من ارتفاع أسعارها هى أيضا سواء "زيرو" او مستعملة.

وخلال السطور التالية سنتعرف على أشهر 5 سيارات مستعملة بالسوق المصرى في فئة 300 ألف جنيه.

1- بى واى دى F3

بى واى دى F3

تعتمد السيارة بي وأي دي f3 موديل ٢٠١٧ ، على محرك سعة 1.5 لتر 4 سلندر بقوة 110 حصان على 5000 لفة في الدقيقة وعزم دوران 145 نيوتن متر على 3500 لفة في الدقيقة ، يضم ناقل الحركة تيبترونيك أوتوماتيك 5 سرعات دات جر امامى .

وتتسارع السيارة بي واي دي f3 موديل ٢٠١٧ ، من 0 إلى 100 كيلومتر في 11.2 ثانية ، وتبلغ سرعتها القصوى 170 كيلومترا في الساعة / مع معدل استهلاك للوقود 6.2 لتر لكل 100 كيلومتر.

اما عن اسعار السيارة داخل السوق المحلى للسيارات المستعملة فيتراوح ما بين 260 الف جنيه الى 280 الف جنيه .

2- هيونداي ماتريكس

هيونداي ماتريكس

تستمد سيارة هيونداي ماتريكس موديل 2007 قوتها من محرك 1600 سي سي ، ينتج قوه قدرها 102 حصان ، وعزم اقصي للدوران 141 نيوتن / متر ، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات ، وتتسارع السيارة من 0-100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 14.0 ثانية .

اما عن اسعار السيارة داخل السوق المحلى للسيارات المستعملة فيتراوح ما بين 280 الف جنيه الى 290 الف جنيه .

3- شيفروليه افيو

شيفروليه افيو

تحصل سيارة شيفروليه آفيو موديل 2012 علي قوتها من من محرك سعة 1500 سي سي ، ينتج قوة قدرها 86 حصانا، وعزم اقصي للدوران 132 نيوتن / متر ، متصل بناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات ، وتتسارع السيارة من الصفر حتي سرعة 100كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 12 ثانية .

اما عن اسعار السيارة داخل السوق المحلى للسيارات المستعملة فيتراوح ما بين 260 الف جنيه الى 290 الف جنيه .

4- رينو لوجان

رينو لوجان

تتوفر سيارة رينو لوجان موديل 2016 بمحرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوة تصل الى 90 حصانا، مع عزم دوران يبلغ 148 نيوتن.متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي يتكون من 5 سرعات.

تستهلك سيارة رينو لوجان موديل 2016 حوالي 6.2 لتر من الوقود لكل 100كم، وتصل سرعتها القصوى إلى 175كم/ الساعة، وتتوفر بنظام الدفع فيها أمامي، وجنوط بقياس 15 بوصة وفرامل مانعة للانغلاق ABS ونظام توزيع قوة الفرامل EBD.

اما عن اسعار السيارة داخل السوق المحلى للسيارات المستعملة فيتراوح ما بين 270 الف جنيه الى 290 الف جنيه .

5- هيونداي فيرنا

هيونداي فيرنا

تاتى السيارة هيونداي فيرنا موديل 2016 بمحرك من أربع أسطوانات سعة 1600 سي سي بقوة 106 حصان عند 5800 لفة في الدقيقة, وعزم دوران 145 نيوتن متر عند 3000 لفة في الدقيقة وجاءت بناقل يدوي من 5 سرعات وآخر اوتوماتيك من 4 سرعات مع جر أمامي.

و تحقق السيارة استهلاك وقود بنسبة 5.5 لتر لكل 100 كم كما تحمل خزان وقود سعة 45 لتر وتتسارع من الصفر الي 100 كم في الساعة في 10.5 ثانية وسرعتها القصوى تتعدي 170 كم في الساعة سرعة .

اما عن اسعار السيارة داخل السوق المحلى للسيارات المستعملة فيتراوح ما بين 280 الف جنيه الى 300 الف جنيه .