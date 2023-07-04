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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد طرح 2024 .. قائمة أسعار طرازات شيرى بالسوق المصرى

قائمة اسعار طرازات
قائمة اسعار طرازات شيرى بالسوق المصرى

أعلن وكيل سيارات شيرى فى مصر، عن زيادة سعرية خلال الأيام الماضية لطرازاته ، ضمن الزيادات التي شهدتها العديد من السيارات خلال هذه الفترة، مع طرح موديل 2024 لاحد طرازاته .

أوضح وكيل شيرى فى مصر، الزيادات السعرية جاءت على جميع الطرازات التي تشمل فئات السيدان والـSUV، والتي وصلت الى 6 طرازات داخل السوق المحلى المصرى للسيارات .

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وخلال السطور التالية سنتعرف على أسعار القائمة الكاملة لسيارات شيرى في مصر:

 

1- شيرى اريزو 5

شيرى اريزو 5

وتستمد السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 ، قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج عزم دوران يصل الي 141 نيوتن/متر، وقوة 114 حصان، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات .

تستهلك سيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 من الوقود 7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.5 ثانية، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 180 كم/ساعة ، وتصل سعة خزان الوقود الي 48 لتر .

اما عن اسعار السيارة داخل السوق المحلى : 

- مانيوال / بيز لاين / فرش جلد 2022 بسعر 337,000 جنيه.            

- أوتوماتيك AT / BASELINE LEATHER 2022 بسعر 371,000 جنيه.            

- أوتوماتيك / هاى لاين 2022 بسعر 395,000 جنيه.          

- مانيوال / بيز لاين / فرش جلد 2023 بسعر 450,000 جنيه .           

- أوتوماتيك / AT / BASELINE LEATHER / CVT 2023 بسعر 495,000 جنيه .

- أوتوماتيك / هاى لاين 2023 بسعر 520,000 جنيه.          

 

2- شيرى تيجو 3

شيرى تيجو 3

ومن المعروف ان السيارة شيري تيجو 3 تستمد قوتها من خلال محرك 1600 سي سي 4 سلندر ، ينتج قوة قدرها 125 حصانا، وعزم اقصى للدوران 160 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي CVT، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 180 كم/ساعة .

و يبلغ متوسط استهلاك السيارة شيري تيجو 3 من الوقود بنسبة 6.1 لتر، عندما تقطع مسافات تصل لـ 100 كيلومتر.

اما عن اسعار السيارة داخل السوق المحلى : 

- أوتوماتيك 2022 بسعر 471,000 جنيه.            

- أوتوماتيك / TINTED GLASS 2024 بسعر 610,000 جنيه.            

- أوتوماتيك / TINTED GLASS 2023 بسعر 600,000 جنيه.            

 

3- شيرى تيجو 7

شيرى تيجو 7

وتستمد السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023، قوتها من محرك محرك سعة 1500 سي سي تيربو، يخرج قوة 145 حصان ، وتنتج عزم أقصي للدوران 210 نيوتن/متر، وبها عبلة تروس أوتوماتيك مكونة من 6 سرعات .

وتستهلك السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 ، وقود بنسبة 7.4 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة ،  يصل سعة خزان وقود سيارة شيري تيجو 7 الي 57 لتر .

اما عن اسعار السيارة داخل السوق المحلى : 

- أوتوماتيك / BASELINE 2022 بسعر 549,000 جنيه.       

- أوتوماتيك / HIGHLINE 2022 بسعر 590,000 جنيه.      

- أوتوماتيك / BASELINE 2023 بسعر 720,000 جنيه.       

- أوتوماتيك / HIGHLINE 2023 بسعر 780,000 جنيه.      

 

4- شيرى تيجو 7 برو

شيرى تيجو 7 برو

تأتي السيارة شيري تيجو 7 برو بناقل سرعات أوتوماتيك طراز CVT، جر أمامي، متصل بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 CC تيربو، يضخ قوة إجمالية قدرها 154 حصانا، و 210 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

اما عن اسعار السيارة داخل السوق المحلى : 

- أوتوماتيك / COMFOT 2022 بسعر 950,000 جنيه.       

- أوتوماتيك / LUXURY 2022 بسعر 1,020,000 جنيه .     

 

5- شيرى 8 تيجو

شيرى 8 تيجو

تحتوى سيارة شيري 8 علي محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكن من 6 سرعات ، وتنتج قوة 145 حصان، وتصل سعة خزان وقود سيارة شيرى 8 تيجو الي 51 لتر، وتنتج عزم دوران 210 نيوتن/متر.

اما عن اسعار السيارة داخل السوق المحلى : 

- أوتوماتيك / COMFORT 2022 بسعر 1,000,000 جنيه.   

- أوتوماتيك A/T / LUXURY 2022 بسعر 1,060,000 جنيه.            

 

6- شيرى تيجو 8 برو

شيرى تيجو 8 برو

تخرج سيارة شيري تيجو 8 برو الـ SUV عزم أقصي للدوران يصل إلي 290 نيوتن/متر، وبها ناقل حركة أوتوماتيك من فئة DSG مكون من 7 سرعات، وبها محرك سعة 1600 سي سي تيربو، ويصل سعة خزان وقود سيارة شيري تيجو 8 برو الي 51 لتر، وتنتج قوة 197 حصان.

اما عن اسعار السيارة داخل السوق المحلى : 

- أوتوماتيك / COMFORT 2022 بسعر 1,130,000 جنيه.   

- أوتوماتيك / COMFORT 2023 بسعر 1,135,000 جنيه.   

- أوتوماتيك / LUXURY 2022 بسعر 1,205,000 جنيه .     

- أوتوماتيك / FLAGSHIP 2022 بسعر 1,270,000 جنيه .  

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