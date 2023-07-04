بعد طرح 2024 .. قائمة أسعار طرازات شيرى بالسوق المصرى

أعلن وكيل سيارات شيرى فى مصر، عن زيادة سعرية خلال الأيام الماضية لطرازاته ، ضمن الزيادات التي شهدتها العديد من السيارات خلال هذه الفترة، مع طرح موديل 2024 لاحد طرازاته .

أوضح وكيل شيرى فى مصر، الزيادات السعرية جاءت على جميع الطرازات التي تشمل فئات السيدان والـSUV، والتي وصلت الى 6 طرازات داخل السوق المحلى المصرى للسيارات .

وخلال السطور التالية سنتعرف على أسعار القائمة الكاملة لسيارات شيرى في مصر:

1- شيرى اريزو 5

شيرى اريزو 5

وتستمد السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 ، قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج عزم دوران يصل الي 141 نيوتن/متر، وقوة 114 حصان، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات .

تستهلك سيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 من الوقود 7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.5 ثانية، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 180 كم/ساعة ، وتصل سعة خزان الوقود الي 48 لتر .

اما عن اسعار السيارة داخل السوق المحلى :

- مانيوال / بيز لاين / فرش جلد 2022 بسعر 337,000 جنيه.

- أوتوماتيك AT / BASELINE LEATHER 2022 بسعر 371,000 جنيه.

- أوتوماتيك / هاى لاين 2022 بسعر 395,000 جنيه.

- مانيوال / بيز لاين / فرش جلد 2023 بسعر 450,000 جنيه .

- أوتوماتيك / AT / BASELINE LEATHER / CVT 2023 بسعر 495,000 جنيه .

- أوتوماتيك / هاى لاين 2023 بسعر 520,000 جنيه.

2- شيرى تيجو 3

شيرى تيجو 3

ومن المعروف ان السيارة شيري تيجو 3 تستمد قوتها من خلال محرك 1600 سي سي 4 سلندر ، ينتج قوة قدرها 125 حصانا، وعزم اقصى للدوران 160 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي CVT، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 180 كم/ساعة .

و يبلغ متوسط استهلاك السيارة شيري تيجو 3 من الوقود بنسبة 6.1 لتر، عندما تقطع مسافات تصل لـ 100 كيلومتر.

اما عن اسعار السيارة داخل السوق المحلى :

- أوتوماتيك 2022 بسعر 471,000 جنيه.

- أوتوماتيك / TINTED GLASS 2024 بسعر 610,000 جنيه.

- أوتوماتيك / TINTED GLASS 2023 بسعر 600,000 جنيه.

3- شيرى تيجو 7

شيرى تيجو 7

وتستمد السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023، قوتها من محرك محرك سعة 1500 سي سي تيربو، يخرج قوة 145 حصان ، وتنتج عزم أقصي للدوران 210 نيوتن/متر، وبها عبلة تروس أوتوماتيك مكونة من 6 سرعات .

وتستهلك السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 ، وقود بنسبة 7.4 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة ، يصل سعة خزان وقود سيارة شيري تيجو 7 الي 57 لتر .

اما عن اسعار السيارة داخل السوق المحلى :

- أوتوماتيك / BASELINE 2022 بسعر 549,000 جنيه.

- أوتوماتيك / HIGHLINE 2022 بسعر 590,000 جنيه.

- أوتوماتيك / BASELINE 2023 بسعر 720,000 جنيه.

- أوتوماتيك / HIGHLINE 2023 بسعر 780,000 جنيه.

4- شيرى تيجو 7 برو

شيرى تيجو 7 برو

تأتي السيارة شيري تيجو 7 برو بناقل سرعات أوتوماتيك طراز CVT، جر أمامي، متصل بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 CC تيربو، يضخ قوة إجمالية قدرها 154 حصانا، و 210 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

اما عن اسعار السيارة داخل السوق المحلى :

- أوتوماتيك / COMFOT 2022 بسعر 950,000 جنيه.

- أوتوماتيك / LUXURY 2022 بسعر 1,020,000 جنيه .

5- شيرى 8 تيجو

شيرى 8 تيجو

تحتوى سيارة شيري 8 علي محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكن من 6 سرعات ، وتنتج قوة 145 حصان، وتصل سعة خزان وقود سيارة شيرى 8 تيجو الي 51 لتر، وتنتج عزم دوران 210 نيوتن/متر.

اما عن اسعار السيارة داخل السوق المحلى :

- أوتوماتيك / COMFORT 2022 بسعر 1,000,000 جنيه.

- أوتوماتيك A/T / LUXURY 2022 بسعر 1,060,000 جنيه.

6- شيرى تيجو 8 برو

شيرى تيجو 8 برو

تخرج سيارة شيري تيجو 8 برو الـ SUV عزم أقصي للدوران يصل إلي 290 نيوتن/متر، وبها ناقل حركة أوتوماتيك من فئة DSG مكون من 7 سرعات، وبها محرك سعة 1600 سي سي تيربو، ويصل سعة خزان وقود سيارة شيري تيجو 8 برو الي 51 لتر، وتنتج قوة 197 حصان.

اما عن اسعار السيارة داخل السوق المحلى :

- أوتوماتيك / COMFORT 2022 بسعر 1,130,000 جنيه.

- أوتوماتيك / COMFORT 2023 بسعر 1,135,000 جنيه.

- أوتوماتيك / LUXURY 2022 بسعر 1,205,000 جنيه .

- أوتوماتيك / FLAGSHIP 2022 بسعر 1,270,000 جنيه .