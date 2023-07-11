سعر ومواصفات رينو داستر .. تفاصيل

أعلن الوكيل المحلي للعلامة التجارية رينو الفرنسية ، عن زيادات أسعار طراز داستر موديل 2023 ، خلال الفترة الماضية مثل باقى طرازات الشركة فى مصر .

رينو داستر موديل 2023

ومن المعروف ان السيارة رينو داستر موديل 2023 ، هى ارخص سيارة من الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، داخل تشكيلة رينو .

وتستمد السيارة رينو داستر موديل 2023 ، قوتها من خلال محرك بسعة 1600 سي سي 4 سلندر، بقوة 115 حصانا، و 156 نيوتن/متر من عزم الدوران، مدعوم بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الحركة .

رينو داستر موديل 2023

وتتسارع السيارة رينو داستر موديل 2023 من نقطة السكون 0 الى سرعة 100 كم/ساعة خلال 12 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الى 172 كيلومتراً في الساعة.

رينو داستر موديل 2023

يبلغ استهلاك السيارة رينو داستر موديل 2023 من الوقود نحو 6.6 لتر لكل 100 كيلومتر، ونظام جر أمامي للعجلات، وخزان وقود بسعة 50 لتر.

وتاتى الابعاد الخارجية للسيارة رينو داستر موديل 2023، بطول 4.341 متر، و العرض 1.804 متر، و الارتفاع 1.693 متر، و ارتفاع السيارة عن الأرض 210 سم، و قاعدة العجلات 2.674 متر، و سعة صندوق السيارة 445 لترات .

رينو داستر موديل 2023

حصلت السيارة رينو داستر موديل 2022 ، على جنوط رياضية 17 بوصة، مع شبكة متعددة الفتحات الهوائية بلمسات لامعة، مع مرايا جانبية كهربائية، و واجهة مدببة ومصابيح ضباب دائرية.

تأتي السيارة رينو داستر موديل 2023 بمكيف هواء، وقفل مركزي، مرايات جانبية كهربائية، مراة تعتيم داخلية، وشاشة ملونة تعمل باللمس، بالاضافة إلى امكانية التحكم بالاوامر الصوتية عبر عجلة القيادة، وعدد 4 زجاج كهربائي، إلى جانب حزمة مساعدة ابرزها حساسات ركن، كاميرا خلفية.

رينو داستر موديل 2023

اما عن اسعار رينو داستر :

- أوتوماتيك / H1 2023 بسعر 880,000 جنيه

- أوتوماتيك / H3 2023 بسعر 950,000 جنيه