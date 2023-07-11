تعرف على الأسعار الجديدة لـ كيا سيراتو في مصر

تعتبر السيارة كيا جراند سيراتو موديل 2022 واحدة من أبرز اصدارات شركة كيا الكورية ، داخل السوق المحلى المصرى والتى تأتى عبر عبر 4 فئات من التجهيزات .

كيا جراند سيراتو موديل 2022

وتعتبر شركة كيا من اكبر الشركات الخاصة بالسيارات داخل السوق المحلى المصرى فى اصدارها السيارات من فئة الـ SUV الرياضية، أو من فئة السيدان الرياضية .

وتاتى السيارة كيا جراند سيراتو موديل 2022 ، ضمن فئة السيارات السيدان الرياضية ، وتستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، يمكنه ضخ قوة اجمالية قدرها 130 حصانا ، ويبلغ عزم دوران نحو 155 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامية عبر علبة تروس أوتوماتيكية الاداء تتكون من 6 سرعات .

كيا جراند سيراتو موديل 2022

وتستغرق السيارة كيا جراند سيراتو موديل 2022 ، مدة زمنية تقدر بـ 11.6 ثانية، للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع الثبات ، مع متوسط اتسهلاك للوقود بنسبة 6.9 لتر لكل 100 كيلومتر .

كيا جراند سيراتو موديل 2022

تحتوي السيارة كيا جراند سيراتو موديل 2022 على تجهيزات ابرزها، قفل مركزي للابواب "سنتر لوك"، زجاج كهربائي للاربعة نوافذ، مكيف هواء، نظام صوتي ترفيهي، بالاضافة إلى شاشة توسط قمرة القيادة، ومقود حركة "مالتي فانكشن"، مع فتحة سقف كهربائية، وحساسات ركن، وكاميرا للتحكم، ومرايات جانبية كهربائية ذات إشارات ضوئية.

كيا جراند سيراتو موديل 2022

اما عن اسعار كيا جراند سيراتو :

- أوتوماتيك / LX FO 2022 بسعر 539,900 جنيه

- أوتوماتيك / EX CAM 2022 بسعر 589,900 جنيه

- أوتوماتيك / HIGHLINE 2022 بسعر 619,900 جنيه

- أوتوماتيك / TOPLINE 2022 بسعر 669,900 جنيه