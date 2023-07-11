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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخيرا.. الكشف عن أسطول سيارات هالاند نجم مانشستر سيتي

اللاعب إيرلينج هالاند
اللاعب إيرلينج هالاند

يعتبر اللاعب إيرلينج هالاند ، أحد لاعبي كرة القدم النرويجية الشباب والذى يلقب بالموهبة الكروية الصاعدة ، حيث إنه حقق العديد من الألقاب والإنجازات فى سن صغير .

اللاعب إيرلينج هالاند

وُلد هالاند في 21 يوليو عام 2000 في مدينة ليدسون النرويجية ، وهو يعتبر واحدًا من أبرز اللاعبين في العالم حاليا ، فهو يشتهر بسرعته الهائلة وقوته الجسدية و مهارات فنية رائعة وقدرة على التسديد عالية .

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كل هذه الصفات جعلت اللاعب إيرلينج هالاند ، احد اكبر النجوم فى نادى مانشستر سيتي الإنجليزي ، ولكن على المستوى الشخص لا يعلم الكثيرون شيئا عن حياته سوى القليل .

اللاعب إيرلينج هالاند

 ومؤخرا نشرت جريدة ذا صن الانجليزية تقرير يوضح اسطول اللاعب إيرلينج هالاند الذى يضم العديد من السيارات الفاخرة ، وقيمتها التى تجاوزت مئات الالاف من الجنيهات الاسترلينية .

 

وضم اسطول سيارات اللاعب إيرلينج هالاند السيارة رولز رويس كولينان ، والتى تاتى بمحرك ينتج قوة 564 حصانًا، مكون من 12 صمام، وتنتمي رولز رويس كولينان إلي فئة السيارات الـ SUV، وياتى سعرها بحسب تقرير الصحيفة 300 الف جنيه استرلينى .

رولز رويس كولينان

بالاضافة الى السيارة رانج روفر سبورت، والتى تتوافر بمحرك يصل لـ V6 تيربو، وسعة المحرك تصل لـ 3.5 لتراً، والقوة الحصانية تصل لـ 355 حصان، ووزن السيارة يتراوح ما بين 2263 و2658 كيلو جرام، واستهلاك السيارة يكون حوالي 9.4 لتراً بنزين لكل 100 كيلو متر، ويصل سعرها الى 120 الف جنيه استرلينى .

رانج روفر سبورت

وتاتى سيارة اللاعب إيرلينج هالاند الاخرى من نوع مرسيدس AMG الكوبية، وتاتى بمحرك V-6 بقوة 385 حصاناً و 3.0 لتراً مزدوج التوربو ، و مزودة بشاحن توربيني صغير الحجم سعة 2.0 ليتر ، ويصل سعرها الى 90 الف جنيه استرلينى .

مرسيدس AMG الكوبية

واخيرا يضم اسطول هالاند سيارة  أودي RS 6 أفانت ، والتى تستمد قوتها من محرك 8 الأسطوانات، مزود بشاحن توربيني سعة 4000 سي سي، ينتج قوه حصانيه تصل إلي 820 حصان، وعزم اقصي للدوران 1060 نيوتن/متر ، ويصل سعرها الى 120 الف جنيه استرلينى .

سيارة  أودي RS 6 أفانت
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