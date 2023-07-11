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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مانسوري الألمانية تنتهي من تعديلات على رولز رويس كولينان

رولز رويس كولينان
رولز رويس كولينان المعدلة

أعلنت شركة مانسوري الألمانية، عن حصول رولز رويس كولينان على حزمة تعديلات رياضية خارجيا، ولمسات فاخرة داخليا بمزيج بين اللون الرمادي والأزرق الفاتح.

رولز رويس كولينان المعدلة

وأوضحت شركة مانسوري الألمانية، ان السيارة رولز رويس كولينان المعدلة، حصلت على العديد من القطع الخارجية المصنعة من ألياف الكاربون بالمصد الأمامي والخلفي .

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كما تأتي بـ مشتت الهواء الخلفي الكبير مع أطراف العادم الرباعية الكبيرة، بالإضافة إلى عجلات رياضية كبيرة وطلاء خارجي باللون الرمادي مع لمسات باللون الأزرق الفاتح.

رولز رويس كولينان المعدلة

أما المقصورة الداخلية للسيارة رولز رويس كولينان المعدلة، فقد حصلت على داخلية مجددة بالكامل مع كسوة من الجلد الفاخر باللون الأزرق الفاتح والرمادي بجانب العديد من القطع المصنعة من ألياف الكاربون اللامع، مع شعارات مانسوري على المقاعد الأمامية والخلفية بالإضافة إلى عجلة القيادة والعديد من القطع المختلفة الأخرى بالداخلية.

رولز رويس كولينان المعدلة

أما عن قوة السيارة رولز رويس كولينان المعدلة ، فلم تعدل شركة مانسوري الألمانية فى محركها ، والذي يأتي من نوع V12 الأساسي، بسعة 6.75 لتر توين تربو، بقوة 562 حصانا، و850 نيوتن/ متر من عزم الدوران.

رولز رويس كولينان المعدلة
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