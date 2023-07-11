آخر سعر لـ نيسان صنى موديل 2024

شهدت عدد من العلامات التجارية للسيارات ، داخل السوق المحلى المصرى زيادات خلال الفترة الاخيرة ، والتى جاءت شركة نيسان من بينهم .

السيارة نيسان صنى موديل 2024

وتضم طرازات شركة نيسان ، السيارة السيدان صنى موديل 2024 الجديدة ، والتى جاءت بدون تغيير عن موديل 2023 السابق وبنفس المحرك سعة 1500 سي سي 4 سلندر بقوة 108 حصان وعزم دوران 134 نيوتن متر وناقل حركة مانيوال 5 سرعات أو أوتوماتيك ذو 4 سرعات .

وتتسارع السيارة نيسان صنى موديل 2024 من الثبات الي 100 كم في الساعة في 15.5 ثانية مع الوصول الي معدل استهلاك وقود بواقع 6.9 لتر لكل 100 كم.

السيارة نيسان صنى موديل 2024

وتقدم السيارة ببعض الكماليات والتجهيزات، من أبرزها مصابيح ضباب أمامية هالوجين ، مصابيح خلفية LED ، مرايات جانبية كهربائية ، مكيف هواء يدوى مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية ، زجاج كهربائى- قفل مركزى ، إمكانية طى المقاعد الخلفية ، مقعد السائق والراكب الأمامى يدوى ، عجلة القيادة متعددة الوظائف ، مكبرات صوتية ، جنوط 15 بوصة .

السيارة نيسان صنى موديل 2024

وتقدم فئة «A/T MID» بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها سبويلر خلفى- مرايات جانبية كهربائية ، كاميرا خلفية ، زجاج خلفى معتم ، إمكانية التحكم بالنظام الصوتى والراديو من خلال عجلة القيادة، بلوتوث ، شاشة وسائط 7 بوصة تعمل باللمس .

السيارة نيسان صنى موديل 2024

وتزيد الفئة الأعلى «A/T SUPER SALOON» ببعض التجهيزات والكماليات الأخرى؛ من أبرزها حساسات ركن خلفية ، مرايا ضم كهربائيًّا، خاصية التحكم عن بعد فى غلق وفتح الأبواب، مكيف هواء أتوماتيك ، عدادات متطورة .

ودعمت طرازات نيسان صنى موديل 2024 ببعض المواصفات ووسائل الأمان؛ من بينها 2 وسائد هوائية ، فرامل مانعة للإنغلاق ABS وتوزيع الكترونى للفرامل EBD ، نظام إيموبليزر ضد السرقة ، عجلة القيادة كهربائية .

السيارة نيسان صنى موديل 2024

اما عن اسعار نيسان صنى :

- مانيوال / بيز لاين 2024 بسعر 485,400 جنيه

- أوتوماتيك / بيز لاين 2024 بسعر 516,500 جنيه

- أوتوماتيك / PLUS 2024 بسعر 537,000 جنيه

- أوتوماتيك / SUPER SALOON 2024 بسعر 551,000 جنيه