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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فلسطيني يهزم الاحتلال بسيارة ليموزين .. أحمد الشرحة يصنع المعجزة في الخليل

الشاب الفلسطيني والسيارة
الشاب الفلسطيني والسيارة الليموزين

تعتبر الحياة بالنسبة للشباب الفلسطينى تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي تجربة صعبة ومرهقة لهم ، حيث يواجهون مجموعة من التحديات والمعاناة في حياتهم اليومية وتشكل تحديات كبيرة لمستقبلهم. 

الشاب الفلسطيني والسيارة الليموزين 

أحد التحديات التي يواجهها الشباب الفلسطيني  فرص العمل، هذا ينتج عنه تفشي البطالة والفقر بين الشباب ، مما يؤثر سلبًا على مستوى المعيشة الاقتصادية.

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ويتعرض الشباب الفلسطيني للتمييز والتهميش في المجتمع ، ويواجه صعوبة في الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم بشكل صحيح ، وهذه الحواجز تعيق تطورهم الشخصي والمهني وتهدد آمالهم في مستقبل أفضل.

بويك لوسيرن الليموزين 

سيارة ليموزين

ووسط هذه التحديات والحواجز التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي أمام الشباب الفلسطيني، خرج الشاب أحمد رائد الشرحة هو ووالده من مدينة الخليل ، ليحولوا سيارة بويك لوسيرن سيدان عادية إلى سيارة ليموزين فارهة ، والتى اصبحت اطول سيارة فى فلسطين.

بويك لوسيرن الليموزين 

وتعتبر السيارة الأساسية التي عمل أحمد ووالده على تعديلها هي طراز بويك لوسيرن موديل 2006، تم إنتاجها من قبل شركة جنرال موتورز، وتأتى الأبعاد الخارجية لها بطول 5٬161 مم ، و عرض 1,875 مم ، و الارتفاع 1٬473 مم ، و قاعدة الإطارات 2٬936 مم .

بويك لوسيرن الليموزين 

أما السيارة الليموزين المعدلة بمدينة الخليل فهى بطول 9.50 مم ، وتم تعديلها فى مدة زمنية وصلت إلى 50 يوم ، حيث تم قطع السيارة الأساسية إلى نصفين ، ووضع أجزاء معدنية كدعامات لاطالتها.

بويك لوسيرن الليموزين 

وقال أحمد أن السيارة تم تجهيزها بمعدات وفرش داخلي محلى الصنع 100% ، حيث تم وضع تليفزيون وكنب دائري ونظام صوتي وإضاءات متنوعه بالإضافة إلى تواجد تليفون للتحدث مع السائق.

Buick_Lucerne_CXL_
Buick_Lucerne_CXL_
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للشباب الفلسطيني الاحتلال الاسرائيلي الشباب الفلسطيني جنرال موتور سيارة ليموزين صناعة سيارة فلسطينية سيارة فلسطينية

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