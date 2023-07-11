لتفادي النوم والحوادث.. خطوات للحفاظ على حياتك في أثناء القيادة

تعتبر الحوادث الناتجة عن النوم أثناء القيادة، ظاهرة خطيرة ومنتشرة حول العالم، و يحدث ذلك؛ عندما يغلب النعاس على السائق في أثناء القيادة، مما يؤدي إلى فقدان السيطرة على المركبة، وحدوث حوادث قد تكون قاتلة.

حوادث النوم اثناء القيادة

وتعتبر حوادث النوم أثناء القيادة ، هي إحدى مشاكل الصحة العامة، و تستدعي توعية المجتمع واتخاذ التدابير اللازمة للحد منها.

وهناك أسباب عديدة في حوادث النوم أثناء القيادة، ومن أبرزها:

1- قلة النوم:

عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم يؤثر على قدرة السائق على التركيز والبقاء مستيقظًا أثناء القيادة.

2- الأمراض النفسية:

بعض الأمراض النفسية مثل الاكتئاب والقلق يمكن أن تؤدي إلى تعب الجسم والنعاس أثناء القيادة.

3- الأدوية:

بعض الأدوية يمكن أن تسبب النعاس كآثار جانبية، وبالتالي تزيد من خطر وقوع حوادث النوم أثناء القيادة.

حوادث النوم اثناء القيادة

4- العمل الليلي:

العمل في فترات متأخرة من الليل يقلل من الجودة ومدة النوم، مما يزيد من احتمالية حدوث النوم أثناء القيادة.

من أجل الحد من وقوع حوادث النوم أثناء القيادة، يُوصى باتباع بعض الإرشادات الهامة:

1- الحصول على قسط كافٍ من النوم قبل القيادة، على الأقل 7-8 ساعات يوميًا.

2- تجنب قيادة السيارة لفترات طويلة دون استراحة، والتوقف للراحة كل ساعتين تقريبًا.

3- تجنب تناول المشروبات المنبهة قبل القيادة، مثل القهوة والشاي، فقد تقلل من النوم ولكن تزيد من تعب الجسم.

حوادث النوم اثناء القيادة

4- إذا شعرت بالنعاس أثناء القيادة، يجب السحب جانبًا والتوقف في مكان آمن للراحة والاسترخاء لبضع دقائق.

5- يُفضل القيادة برفقة شخص آخر يمكنه الاستلام في حالة شعورك بالنعاس.