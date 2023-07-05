مزاد سيارات جديد 12 يوليو بمصر .. تفاصيل

أعلنت هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، عن إقامة فعاليات مزاد جديد للسيارات يوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو، تابعة لعدد من الجهات الحكومية المختلفة .

وتأتى السيارات التى ستباع بمزاد الثلاثاء الموافق 12 يوليو ، تابعة لـ وزارة التموين والتجارة الداخلية جراج المبتديان، و النيابة العامة شمال الجيزة قسم امبابة، و الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ، و وزارة الشباب ، و مجلس النواب، و مركز البحوث الزراعية ، و المجلس القومي للسكان واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، و تأمينات شرق القاهرة والتأمينات الاجتماعية ، و جهات رسمية بكفر الشيخ ، و محافظة البحر الأحمر .

اما عن سيارات مزاد وزارة التموين والتجارة الداخلية جراج المبتديان، فيضم ميتسوبيشي بيك أب دوبل كابينة موديل 2001 و2004 و2005 و1999 و2003، و نصر شاهين 2002، و شيفروليه بيك أب دوبل كابينة 1997 و1994 ، و ايسوزو بيك أب دوبل 1994 ، و بيجو 405 موديل 1990، و بيجو605 موديل 1992 .

وسيارات مزاد النيابة العامة شمال الجيزة قسم امبابة، و كيا سيفيا 1994، و هيونداي فيرنا 2008، و شيفروليه أفيو 2009، و هيونداي النترا 2011، وتاتى سيارات مزاد الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات باندا فان 2006 و2007 ، و بيدفورد بيك أب 1995، و شيفروليه بيك أب 2000، و مزاد وزارة الشباب يضم بيجو 605 موديل 1993، و داتسون دوبل كابينة 1989 .

اما عن مزاد مجلس النواب فيضم بيجو 405 صالون 2010، و بيجو بارس 2010، و مزاد مركز البحوث الزراعية يضم بيجو 405 موديل 1991، و جيب شيروكي 1995 و1989، ويحتوى مزاد المجلس القومي للسكان واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية على 2 نيسان أرمادا 1994، و شيفروليه أفيو 2009

وتاتى سيارات مزاد تأمينات شرق القاهرة والتأمينات الاجتماعية نصر شاهين 2002، و 2 شيفروليه أفيو 2009، و سوزوكي فان 2009، و ميني باص جاك 28 راكب 2009، و يضم مزاد الهيئة العامة للمواصفات والجودة كلا من نوفا ريجاتا 1989، و نصر ايفاكو اسعاف 2002، و مزادات جهات رسمية بكفر الشيخ يضم ميتسوبيشي بيك أب 1985، و داتسون بيك أب 1983 و1985، و مرسيدس ملاكي 2007، و ايسوزو بيك أب، و نيسان نصف نقل 2007، و فيات 131 موديل 1983 ، و مزاد محافظة البحر الأحمر يضم جيب شيروكي 2000، و تويوتا بيك أب 2004 .

ويعقد مزاد السيارات فى الثانية عشرة ظهرا ، وسيقام المزاد في نادي الجيزة الرياضي في شارع البحر الأعظم أسفل كوبري عباس بالجيزة .

وتُباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمبلغ 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير المواجهة لبنك فيصل الإسلامي بالدقي .

ويتم تقديم بطاقة الرقم القومى للأفراد العاديين على أن تكون سارية ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها (التجار) ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات.

ويتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد ويباع كل لوط على حدة وبدون عمولة.

وفي حالة عدم رسو أي لوط من السيارات على المشترك في المزاد يتم استرداد التأمين ، كما يتم خصم التأمين من سعر السيارة في حالة رسو اللوط على المشترك.

وعلى كل مشترٍ يرغب في شراء أكثر من لوط دفع وصل تأمين قبل البدء في التزايد في اللوط الثانى ويتم وضع وصل تأمين لكل لوط على حدة .

ويجـب علـى كـل مـن يرسو عليه المزاد سداد مبلغ 30 % مـن ثمـن الصفقة بمجرد رسو المزاد وفـي حالـة عـدم السـداد فـي نفـس الـيـوم يـكـون التأمين المؤقـت مـن حـق الجـهـه الإداريـة، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع ،ويتم سداد باقي المبلغ ، خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه.

وإذا تأخر الراسي عليه المزاد عن السداد في المدة المحددة، من تاريخ اعتماد الجلسة وإخطار صاحب الشأن بالاستلام، تحصل مصروفات تخزين بواقع 1%، عن كل يوم تأخير أو جزء منه بحد أقصى أسبوع .