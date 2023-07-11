5 سيارات كسرت المليون جنيه في السوق المصرى

يضم السوق المصري للسيارات، العديد من الطرازات المختلفة، ولكن مع استمرار نقص المعروض منها، بسبب الأزمات المتتالية عالميا، ارتفعت الأسعار بشكل مبالغ فيه.

وتتميز بعض السيارات، بأنها الأشهر والأكثر تداولا بين المواطنين فى السوق، لما تملكه من مقومات عديدة منها سهولة إعادة البيع وتوافر قطع غيارها، بالرغم من ارتفاع أسعارها سواء "زيرو" او مستعملة.

وخلال السطور التالية سنتعرف على 5 سيارات بالسوق المصرى كسرت سعر المليون جنيه.

1- تويوتا كورولا

تويوتا كورولا

وتأتي السيارة تويوتا كورولا موديل 2023 بمحرك سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، يعمل بالبنزين، ويتمكن من ضخ قوة إجمالية بلغت 121 حصانا، وعزم أقصى للدوران 154 نيوتن/متر، بنظام جر أمامي للعجلات، وناقل حركة من نوع CVT، وتصل السرعة القصوى إلى 190 كيلومتر في الساعة، وتتسارع انطلاقا من وضع الثبات وصولا لسرعة 100 كيلومتر خلال 11 ثانية فقط.

كما تتوفر تويوتا كورولا موديل 2023 فئة هاي لاين بمحرك سعة 1800 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، يعمل بالبنزين والكهرباء، ويتمكن من ضخ قوة اجمالية بلغت 121 حصانا، وعزم اقصى للدوران 142 نيوتن/متر، بنظام جر أمامي للعجلات، وناقل حركة من نوع CVT، وتصل السرعة القصوى الى 190 كيلومتر في الساعة، وتتسارع انطلاقا من وضع الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر خلال 10.5 ثانية فقط.

اما عن اسعار السيارة داخل السوق المصرى :

- مانيوال / ACTIVE 2022 بسعر 440,000 جنيه

- أوتوماتيك / ACTIVE 2022 بسعر 475,000 جنيه

- أوتوماتيك / COMFORT 2022 بسعر 520,000 جنيه

- أوتوماتيك / سمارت 2022 بسعر 550,000 جنيه

- أوتوماتيك سمارت / فتحة سقف 2022 بسعر 570,000 جنيه

- اتوماتيك / GR 2022بسعر 600,000 جنيه

- أوتوماتيك / ELGANCE 2022 بسعر 634,000 جنيه

- مانيوال / ACTIVE 2023 بسعر 740,000 جنيه

- أوتوماتيك / ACTIVE 2023 بسعر 775,000 جنيه

- أوتوماتيك / COMFORT 2023 بسعر 820,000 جنيه

- أوتوماتيك / هاى لاين / هايبرد 2022 بسعر 825,000 جنيه

- أوتوماتيك / سمارت 2023 بسعر 850,000 جنيه

- أوتوماتيك سمارت / فتحة سقف 2023 بسعر 870,000 جنيه

- أوتوماتيك / GR 2023 بسعر 900,000 جنيه

- أوتوماتيك / ELGANCE 2023 بسعر 934,000 جنيه

- أوتوماتيك / هاى لاين / هايبرد 2023 بسعر 1,275,000 جنيه

2- ام جى Rx5

ام جى Rx5

زودت السيارة ام جي RX5 موديل 2022 ، بمحرك 1500 سي سي "تيربو" 4 سلندر، بقوة 169 حصانا، بالاضافة إلى 250 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 190 كيلومتر في الساعة، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيك من 7 نقلات "جر أمامي" .

وتستهلك السيارة ام جي RX5 نسبة من الوقود تقدر بـ 6.8 لتر لكل 100 كيلومتر، ومن خلال القدرات الفنية التي تتمتع بها السيارة يمكنها أن تستغرق فترة زمنية تقدر بـ 9.8 ثانية فقط للتسارع من وضع الاستعداد 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.

اما عن اسعار السيارة داخل السوق المصرى :

- أوتوماتيك / COMFORT 2022 بسعر 1,080,000 جنيه

- أوتوماتيك / COMFORT / ACC 2022 بسعر 1,100,000 جنيه

- أوتوماتيك / LUXURY 2022 بسعر 1,130,000 جنيه

3- بيجو 508

بيجو 508

تستمد السيارة بيجو 508 موديل 2023 ، قوتها من خلال محرك رباعي الاسطوانات بقوة 165 حصانا، و 240 نيوتن/متر من عزم الدوران، سعة 1600 سي سي "تيربو"، مقترن بناقل حركة من 6 سرعات اوتوماتيكية، وبهذه القدرات يتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 8.7 ثانية.

بينما يبلغ متوسط استهلاك السيارة بيجو 508 موديل 2023 من الوقود بنسبة بلغت 5.8 لتر عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر، أما عن السرعة القصوى للسيارة بيجو 508 موديل 2022 فبلغت 200 كيلومتر/ساعة.

اما عن اسعار السيارة داخل السوق المصرى :

- أوتوماتيك / ACTIVE PACK 2023 بسعر 1,259,990 جنيه

- أوتوماتيك / ALLURE PACK 2023 بسعر 1,494,990 جنيه

- أوتوماتيك / GT LINE 2023 بسعر 1,604,990 جنيه

- أوتوماتيك / GT LINE RED INTERIOR 2023 بسعر 1,614,990 جنيه

- أوتوماتيك / GT MAX 2023 بسعر 1,764,990 جنيه

- أوتوماتيك / GT MAX RED INTERIOR 2023 بسعر 1,774,990 جنيه

4 - سكودا اوكتافيا A8

سكودا اوكتافيا A8

تحتوي سكودا أوكتافيا A8 موديل 2023 على محرك تيربو سعة 1400 سي سي، بقوة قدرها 150 حصانا، 4 سلندر، و 250 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية من 8 سرعات، وبهذه الإمكانيات تصل السيارة من 0 لـ 100 كم/س في 9 ثواني.

وتقدم السيارة سكودا أوكتافيا A8 موديل 2023 بمحرك 2000 سي سي تيربو، رباعي الأسطوانات أيضا، بقوة 245 حصانا، مع 370 نيوتن/متر من عزم الدوران، وناقل سرعات سباعي النقلات "جر أمامي"، ويمكن للسيارة بفضل تلك القدرات الفنية الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع الثبات في مدة تستغرق 6.7 ثانية.

اما عن اسعار السيارة داخل السوق المصرى :

- أوتوماتيك / AMBITION 2022 بسعر 1,030,000 جنيه

- أوتوماتيك / STYLE 2022 بسعر 1,150,000 جنيه

- أوتوماتيك / STYLE PLUS 2022 بسعر 1,225,000 جنيه

- أوتوماتيك / AMBITION 2023 بسعر 1,350,000 جنيه

- أوتوماتيك / STYLE 2023 بسعر 1,475,000 جنيه

- أوتوماتيك / RS 2022 بسعر 1,525,000 جنيه

- أوتوماتيك / STYLE PLUS 2023 بسعر 1,550,000 جنيه

- أوتوماتيك / RS 2023 بسعر 1,850,000 جنيه

5- سيتروين C4

سيتروين C4

ومن المعروف ان السيارة سيتروين C4 موديل 2023 تستمد قوتها من خلال محرك 3 أسطوانات، بسعة تبلغ 1200 سي سي تيربو، ينتج قوة قصوى تصل الى 155 حصانا، و 240 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتألف من 8 سرعات .

وتتسارع السيارة سيتروين C4 موديل 2023 من وضعية الثبات وصولًا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية تستغرق 8.2 ثوان .

أما عن أسعار السيارة داخل السوق المصرى :

- فئة فيل بسعر مليون و100 ألف جنيه

- فئة فيل فرش أزرق بسعر مليون و110 ألف جنيه

- فئة شاين بسعر مليون و200 ألف جنيه

- فئة شاين فرش أحمر بسعر مليون و210 ألف جنيه