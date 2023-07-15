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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لو عايز توفر.. 7 سلوكيات خاطئة أثناء القيادة تزيد استهلاك البنزين

استهلاك الوقود
استهلاك الوقود

تعد قيادة السيارة من الأنشطة التي يوم بها الشخص يوميًا، سواء كانت للعمل أو للترفيه، و واحدة من الأمور الهامة التي يجب مراعاتها أثناء القيادة هي استهلاك الوقود. فبالإضافة إلى التأثير البيئي، يمكن لارتفاع استهلاك البنزين أن يؤثر على ميزانيتك الشخصية.

التزود بالوقود 

وهناك عدد من السلوكيات الخاصة بالقيادية قد تؤدي إلى زيادة استهلاك البنزين، وهى سلوكيات خاطئة يجب تجنبها أثناء القيادة لتحقيق أقصى استفادة من الوقود. 

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وخلال السطور التالية سنتعرف على 7 سلوكيات أثناء القيادة تزيد من استهلاك البنزين :

 

1- القيادة العنيفة: عند القيادة بطريقة متهورة، مثل السرعة الزائدة والتسارع السريع والفرملة الحادة، تزداد استهلاك البنزين نظرًا لزيادة الطاقة اللازمة للتغلب على المقاومة.

 

2- الاحتفاظ بالمحرك يعمل في وضع التشغيل العالي: عندما تترك سيارتك تعمل في وضع التشغيل العالي لفترة طويلة دون الحاجة الفعلية، يستهلك المحرك البنزين بشكل غير ضروري.

 

3- عدم صيانة السيارة بانتظام: إذا لم تقم بصيانة سيارتك بانتظام، فقد يتأثر أداء المحرك ويزداد استهلاك البنزين. تأكد من تغيير زيت المحرك والفلاتر والشمعات الإشعال وغيرها وفقًا للجدول الموصى به.

استهلاك الوقود 

4- تشغيل الهواء المكيف بشكل مفرط: عند تشغيل الهواء المكيف بقوة كبيرة أو لفترة طويلة، يجب أن يعمل المحرك بشكل أكثر صعوبة لتبريد الهواء، مما يؤدي إلى زيادة استهلاك البنزين.

 

5- القيادة في حالة ازدحام مروري: عند القيادة في حالة ازدحام مروري، قد تضطر إلى التوقف والتحرك بشكل مستمر. هذا يزيد من استهلاك البنزين بسبب استخدام الوقود الزائد للانطلاق من الثبات.

 

6- عدم استخدام السرعة المناسبة: عند القيادة بسرعة عالية في الطرق السريعة، يزداد استهلاك البنزين بسبب زيادة المقاومة الهوائية. استخدم السرعة الملائمة وحافظ على استهلاك الوقود الأمثل.

 

7- حمولة زائدة: عندما تحمل العديد من الأشياء الثقيلة في سيارتك، يزداد وزن السيارة وبالتالي يتطلب المزيد من الوقود للتحرك. حاول تقليل حمولتك إلى الحد الأدنى لتقليل استهلاك البنزين.

قيادة السيارة سلوكيات أثناء القيادة زيادة استهلاك البنزين استهلاك البنزين سلوكيات خاطئة استهلاك الوقود التأثير البيئى

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