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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مفاجأة حول بيع تويوتا سياراتها بالدولار في مصر..غير قانوني

تويوتا مصر
تويوتا مصر

ترددت شائعات مؤخرا ، تفيد بان توكيل شركة تويوتا للسيارات قد اخبر حاجزى طرازاتها المختلفة تسديد باقى المستحقات بالعملة الصعبة " الدولار " بدلا من الجنيه المصرى ، ولكن لا يوجد أى إعلان رسمي من قبل الشركة بهذا الشأن .

 

ولذلك أثارت هذه الشائعات الجدل حول إمكانية بيع أى منتج داخل السوق المحلى بعملة غير الجنيه المصرى ، وما هى العقوبة التى تقع على مرتكب هذه الواقعة.

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ولذلك قال منتصر زيتون عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية ، لا يوجد اى وكيل للسيارات فى مصر يستطيع بيع سياراته بالدولار داخل السوق المصرى ، لان ذلك الفعل مجرم والقانون المصرى يمنعه .

منتصر زيتون عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية

وأضاف عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" انه من حق اى وكيل للسيارات فى مصر بيع السيارات بالدولار داخل المنطقة الحرة ولكن بعدد من الشروط ، أهمها بان يكون لديه حصة تصديرية ، حيث إن المناطق الحرة فى مصر تعمل بنظام 60 الى 40 ، اى يقوم بتصدير 60% حتى يستطيع بيع 40% داخل مصر .

 

وأوضح زيتون أن أى وكيل أو تاجر أو شخص أراد أن يبيع السيارات داخل السوق المحلى ، فهو ممنوع 100% ويعاقب عليه القانون المصرى وتصل عقوبته إلى السجن والحبس .

 

وتابع عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية ، ان التقلبات المتواجدة داخل السوق المحلى ستستمر فى التواجد حتى يكون لدينا توفير ومخزون عملة يسمح باستيراد سيارات ، لأن الأولوية الآن للسلع الأساسية والاستراتيجية ، بالاضافة الى انتهاء الأزمة العالمية .

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