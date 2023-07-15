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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كأنها قارب .. السيارة تسلا S 3 تعبر بحيرة مائية .. شاهد

صدى البلد

تعتبر سيارات تسلا ، هى أكثر سيارات تثار حولها الأقاويل والشكوك بسبب كون مالكها هو إيلون ماسك المثير للجدل ، حيث يروج منذ زمن بأن سيارات تسلا هى أقوى سيارات حول العالم .

السيارة تسلا موديل S 

ومجددا ظهر فيديو لسيارة تسلا موديل S 3 تخطت معبرا مائيا بأحد مناطق الريف الانجليزي ، وتغطى وجهها بالكامل بالمياه دون أن تتوقف ، أو تواجهها بمشكلة . 

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و يظهر الفيديو السيارة تسلا موديل S ، وهى تطفو جيدًا بما يكفي لتحويلها إلى قارب ، لفترات قصيرة من الوقت ، ويتم الدفع عبر دوران العجلة” .

السيارة تسلا موديل S 

وكان الرئيس التنفيذي إيلون ماسك قد قال في تغريدة في عام 2020: “تعمل سيارة تسلا كقارب لفترات قصيرة” ، حيث قال إن المركبات الكهربائية ليس لها مدخل للهواء ، والمحرك والبطارية مغلقان بالماء. وبعد أقل من 3 سنوات على هذه التصريحات يبدو أن بعض مالكي Tesla يأخذون كلام ماسك على محمل الجد.

و غرد إيلون ماسك في عام 2016. حتى أنه شارك مقطع فيديو لسباحة موديل S عبر نفق غمرته المياه بينما بدت سيارات ICE عالقة. 

السيارة تسلا موديل S 

وفي وقت سابق من العام الماضي قدم ماسك ادعاءات مماثلة حول الشاحنة سايبرترك القادمة ،وقال بأنها يمكن أن تعبر على ما يبدو الأنهار والبحيرات وحتى البحار .

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