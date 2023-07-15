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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بالرغم من زيادة الأسعار .. أوفربرايس علي ام جى ZS في مصر

السيارة ام جى ZS موديل
السيارة ام جى ZS موديل 2022

شهد سوق السيارات المحلى خلال الفترة الأخيرة، حالة من الركود بسبب الارتفاعات المتتالية لأسعار السيارات، ومع هذه التخبطات داخل الأسواق قلت ظاهرة الاوفربرايس بشكل كبيرة نتيجة عدم وجود بيع وشراء من الأساس.

السيارة ام جى ZS موديل 2022

ومؤخرا مع بدء ظهور موديلات 2023 المجمعة محليا داخل السوق المصرى، عادت ظاهرة الاوفربرايس مرة أخرى على بعض الطرازات الشهيرة والتى تعتبر أكثر مبيعا وعليها الطلب متزايد .

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ومن بين طرازات السيارات التى يوجد عليها الاوفربرايس ، حاليا داخل السوق المصرى ، تأتى السيارة ام جى ZS موديل 2022 ، والتى تاتى من ضمن السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـ SUV .

السيارة ام جى ZS موديل 2022

ويتراوح الاوفربرايس على السيارة ام جى ZS موديل 2022 ، ما بين 20 الف جنيه و 250 الف جنيه على حسب الفئة السعرية والتجهيزات و المعرض التى تباع السيارة فيه .

السيارة ام جى ZS موديل 2022

وتأتي السيارة إم جي ZS موديل 2022 ، بمحرك سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 119 حصانا، وعزم دوران 150 نيوتن/متر، وتستهلك السيارة 5.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

 

وتتسارع السيارة إم جي موديل 2022، من 0 وصولا إلى سرعة 100 كم/ساعة، في مدة زمنية قدرها 10.9 ثانية، وتصل سعة خزان الوقود إلى 48 لترا.

السيارة ام جى ZS موديل 2022

تأتي الأبعاد الخارجية للسيارة ام جى ZS موديل 2022 ، بطول 4314 مم، وعرض 1809 مم، وارتفاع 1624 مم، وقاعدة العجلات 2585 مم، وحجم الحقيبة الخلفية 495 لترا.

 

وتضم السيارة ام جى ZS موديل 2022 ، نظام تحكم من خلال عجلة القيادة ، وحساسات للاصطفاف، ونظام الثبات الإلكتروني، وESP، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وفرامل مانعه للانغلاق ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وزر تشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح، وقفل مركزي للأبواب، وإنذار، ومصابيح ضباب أمامية.

 

كما تضم السيارة 4 جنوط للكاوتش، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة، مرايات جانبية كهربائية، وفرش مقاعد من الجلد، وشاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، ونظام ذكي لركن السيارة، وتكييف، وريموت كنترول، ونظام صوتي بالأبواب الجانبية، وبلوتوث، وAUX .

السيارة ام جى ZS موديل 2022

أما عن أسعار MG ZS الرسمية في مصر :

- أوتوماتيك / CLASSIC 2022 بسعر 780,000 جنيه

- أوتوماتيك / COMFORT 2022 بسعر 805,000 جنيه     

- أوتوماتيك / COMFORT / ACC 2022بسعر 820,000 جنيه

- أوتوماتيك / فارهة 2022 بسعر 840,000 جنيه

سوق السيارات السيارة ام جي ZS موديل 2022 موديلات 2023 الاوفربرايس أسعار السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات أسعار MG ZS الرسمية في مصر

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