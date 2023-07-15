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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد حصولها على الترخيص.. ربع مليار دولار حجم الحجوزات لأول سيارة طائرة

السيارة الطائرة Model
السيارة الطائرة Model A 

اعلنت منذ ايام الحكومة الفدرالية الأمريكية ، عن قرار بمنح أول ترخيص طيران رسمي لسيارة طائرة حقيقية في الولايات المتحدة من انتاج شركة Alef .

السيارة الطائرة Model A 

واعلنت شركة Alef ، ان السيارة الطائرة تحمل اسم Model A ، واستلمت الشركة المصنعة استثمارات أولية بقيمة 3 مليون دولار لتطوير السيارة، وفتحت باب الطلب عليها مؤخراً بقيمة 300 ألف دولار للنسخة الواحدة  .

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واستلمت شركة Alef حتى الآن 834 طلب مسبق على السيارة الطائرة Model A ، وتصل القيمة الإجمالية لهذه الطلبات لربع مليار دولار تقريباً .

السيارة الطائرة Model A 

وتعتبر السيارة الطائرة Model A ، هى سيارة كهربائية بمدى يتجاوز 320 كيلومتر لكل شحنة على الأرض، ومدى طيران يتجاوز 177 كيلومتر لكل شحنة، وهي سيارة قادرة على التحليق والهبوط العمودي، وتدعم فردين بحد أقصى في المقصورة.

السيارة الطائرة Model A 

وتنوي الشركة بناء سيارة طائرة أخرى باسم موديل Zتدعم 4 أفراد في المقصورة، مع استهداف طرحها في 2035 بمدى قيادة 640 كيلومتر، ومدى طيران 321 كيلومتر، وسيكون سعرها منافس لتويوتا كورولا وفق تصريحات الشركة.

 

وتنوي شركة Alef ، تسليم السيارة الطائرة Model A ، فى نسختها الأولى للعملاء في الربع الأخير من 2025.

السيارة الطائرة Model A 

وذكرت الشركة أن الطلبات على السيارة لم تقتصر على الأفراد، إذ استلمت طلباً لعدد كبير من النسخ من شركة صينية تعمل في هونج كونج ومتخصصة في تكنولوجيا الطيران.

أول ترخيص طيران رسمي السيارة الطائرة شركة Alef Model A السيارة الطائرة Model A

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