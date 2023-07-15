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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارة الشعب بي واي دي F3 بسعر جديد .. تعرف عليه

السيارة بي واي دي F3
السيارة بي واي دي F3 موديل 2024

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية بي واي دي، عن الموديل الجديد 2024 من سياراته الشهيرة F3 داخل السوق المصري للسيارات منذ فترة ، ولكن تم تغير أسعارها من جديد .

السيارة بي واي دي F3 موديل 2024

وتعتبر السيارة بي واي دي F3 موديل 2024 ، من أشهر سيارات الشركة الصينية داخل السوق المحلى لتسعيرها بمعدلات متوسطة مقارنة بالسيارات السيدان التي تأتي ضمن فئتها داخل الأسواق . 

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ومن المعروف ان السيارة بي واي دي F3 موديل 2024 ، من اشهر السيارات السيدان داخل السوق المحلى المصرى ، والتى تصلح بكشل مميز للعمل داخل شركات تاجير السيارات الخاصة مثل أوبر وكريم .

السيارة بي واي دي F3 موديل 2024

تستمد السيارة بي واي دي F3 موديل 2024 ، قوتها من محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، مع عزم دوران 145 نيوتن/متر، وقوة قدرها 108 حصانا، مدعوم بناقل حركة مانيوال خماسي النقلات، وناقل اخر بقدرات أوتوماتيكية، بتقنية الدفع الأمامي للعجلات .

وتحتوي السيارة بي واي دي F3 موديل 2024 على نظام صوتي وترفهي، ومكيف للهواء، بالإضافة إلى مدخل AUX، وزجاج كهربائي التحكم بالناحية الامامية والخلفية، إلى جانب عجلة قيادة قابلة للإمالة "باور"، ولوحة عدادات بتقنية LED، ومرايات جانبية كهربائية.

السيارة بي واي دي F3 موديل 2024

وتضم السيارة بي واي دي F3موديل 2024 ، عدة تجهيزات ومنها فرامل ABSمانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الإلكتروني للمكابح EBD، وعدد 2 من الوسائد الهوائية.

السيارة بي واي دي F3 موديل 2024

أما عن أسعار بي واي دي F3 الجديدة : 

- فئة المانيوال بسعر 450 ألف جنيه بدلاً من 430 ألف جنيه.

- فئة الأوتوماتيك بسعر 490 ألف جنيه بدلاً من 480 ألف جنيه. 

بى واى دى السيارة بي واي دي F3 موديل 2024 بى واى دى f3 F3 موديل 2024 بي واي دي F3 موديل 2024

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