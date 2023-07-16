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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

من الفولاذ المقاوم للصدأ .. إيلون ماسك يعلن بدء إنتاج أول شاحنة خفيفة من تسلا

إيلون ماسك
إيلون ماسك

أعلنت شركة تسلا رائدة صناعة السيارات الكهربائية، عن صنع أول شاحنة "سايبر تراك"، بعد أربع سنوات تقريباً من كشف إيلون ماسك النقاب عن أول شاحنة خفيفة من إنتاج "تسلا" بحسب وكالة بلومبرج .

وأضافت وكالة بلومبرج فى تقريرها ، ان "تسلا" قد اعلنت ذلك التطور على حسابها على "تويتر"، ونشرت صورة لعمال يرتدون سترات وخوذات متجمعين حول السيارة. وعندما عرض ماسك لأول مرة نموذجاً أولياً للشاحنة المدببة الشكل في نوفمبر 2019، كانت الخطة أن يبدأ الإنتاج بعد ذلك بعامين.

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خفف ماسك التوقُّعات بشأن مدى سرعة "تسلا" في زيادة الإنتاج، قائلاً خلال الاجتماع السنوي للشركة في مايو إنَّ التصميم المختلف للشاحنة يفرض تحديات. وقال إنَّ جسم الشاحنة سيكون من الفولاذ المقاوم للصدأ، الذي قد يكون مكلفاً، ويصعب تشكيله ولحامه.

إيلون ماسك

أضاف ماسك: "سنصنع ما يريده الناس ويستطيعون تحمله. سيكون من الصعب جعل التكلفة في متناول الجميع لأنَّها سيارة جديدة وطريقة تصنيع جديدة " . 

 

واوضح ماسك " معدل إنتاجها سيكون أقل مقارنة بجميع السيارات الأخرى التي نصنعها. لكنَّها ما تزال رائعة".

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