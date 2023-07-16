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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بالرغم من الزيادات.. أوفر برايس على رينو ميجان

رينو ميجان موديل
رينو ميجان موديل 2023

شهد سوق السيارات المحلى خلال الفترة الأخيرة، حالة من الركود بسبب الارتفاعات المتتالية لأسعار السيارات، ومع هذه التخبطات داخل الأسواق قلت ظاهرة الأوفر برايس بشكل كبيرة نتيجة عدم وجود بيع وشراء من الأساس.

رينو ميجان موديل 2023

ومؤخرا مع بدء ظهور موديلات 2023 المجمعة محليا داخل السوق المصرى، عادت ظاهرة الأوفر برايس مرة أخرى على بعض الطرازات الشهيرة والتى تعتبر أكثر مبيعا وعليها الطلب متزايد .

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ومن بين طرازات السيارات التى يوجد عليها الأوفر برايس ، حاليا داخل السوق المصرى ، تأتى السيارة رينو ميجان موديل 2023 ، والتى تأتى من ضمن السيارات السيدان .

رينو ميجان موديل 2023

ويتراوح الأوفر برايس على السيارة رينو ميجان موديل 2023 ، ما بين 100 و250 ألف جنيه على حسب الفئة السعرية والتجهيزات والمعرض التى تباع السيارة فيه .

 

تأتى السيارة رينو ميجان موديل 2023 ، بخيارين من المحركات ، أولهم بسعة 1600 سي سي 4 سلندر، قادر على انتاج قوة تصل الى 115 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 156 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء من نوع  CVT، والقدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11.8 ثانية، وسرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومترا/ساعة.

رينو ميجان موديل 2023

أما المحرك الثاني فيأتى سعة 1300 سي سي تيربو، يولد طاقة قدرها 150 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 240 نيوتن/متر، مدعوم بناقل سرعات DSG يتألف من 7 سرعات، وتستغرق مدة زمنية تقدر بـ 9.5 ثانية للوصول من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة.

 

اما عن الابعاد الخارجية للسيارة رينو ميجان موديل 2023، فتاتى بطول الكلي 4.632 متر، و عرض 1.814 متر، و ارتفاع 1.443 متر، و قاعدة العجلات 2.711 متر، و سعة صندوق السيارة: 503 لتر، و سعة خزان الوقود 50 لتر .

رينو ميجان موديل 2023

اما عن الاسعار الرسمية لـ رينو ميجان : 

- أوتوماتيك / SIGNATURE 2022بسعر 698,000 جنيه   

- أوتوماتيك / INTENSE TURBO 2022 بسعر 740,000 جنيه         

- أوتوماتيك / VISION 2023 بسعر 865,000 جنيه          

- أوتوماتيك / DYNAMIC 2023 بسعر 915,000 جنيه      

- أوتوماتيك / SIGNATURE 2023 بسعر 995,000 جنيه   

- أوتوماتيك / DYNAMIC TURBO 2023 بسعر 1,025,000 جنيه    

- أوتوماتيك / INTENSE TURBO 2023 بسعر 1,045,000 جنيه      

- أوتوماتيك / SIGNATURE TURBO 2023 بسعر 1,080,000 جنيه 

- أوتوماتيك / SIGNATURE + TURBO 2023 بسعر 1,205,000 جنيه          

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