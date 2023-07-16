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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد حادث ميسي في أمريكا.. سعر ومواصفات السيارة الجديدة لـ البرغوث الأرجنتيني

نجم إنتر ميامي الأرجنتيني
نجم إنتر ميامي الأرجنتيني ليونيل ميسي

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو ، يوثق لحظة نجاة نجم إنتر ميامي الأرجنتيني ليونيل ميسي، من حادث مروري، بعد تجاوز سيارته الإشارة الحمراء أمام تقاطع طريق.

نجم إنتر ميامي الأرجنتيني ليونيل ميسي

وظهرت سيارة نجم إنتر ميامي الأرجنتيني ليونيل ميسي ، فى المقطع الذى وثقته كاميرا قناة "تي يو سي سبورتس" الأرجنتينية برفقة شرطة فورت لودرديل يوم الجمعة الماضى، عندما انطلقت سيارته مباشرة إلى التقاطع، متجاوزا الإشارة الحمراء.

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وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن المارة انتبهو لسيارة النجم الارجنتينى ميسي الأمر الذي حال دون تعرضه لحادث ، واعتبره الجميع من حسن حظ النجم الارجنتينى .

 

 السيارة التى كان يتواجد بها نجم إنتر ميامي الأرجنتيني ليونيل ميسي ، من نوع أودي Q8 موديل 2023 ، وهي من اقوى سيارات الـ SUV  المتواجدة حاليا .

نجم إنتر ميامي الأرجنتيني ليونيل ميسي

ودعمت سيارة أودي Q8 بمحرك مكون من 6 سلندر وبسعة وصلت إلى 3،0 لتر، ويخرج المحرك قوة قدرها 340 حصانا، وعزم دوران يصل إلى 500 نيوتن/متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك.

وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم في غضون 5،9 ثانية، وتعمل السيارة عبر منظومة الدفع الكلي للعجلات، وتستهلك السيارة نحو 8 لترات من الوقود عند قطع مسافة تصل إلى 100 كم.

ودعمت سيارة أودي Q8 في السوق المصري بباقة متنوعة من وسائل الأمان والسلامة أبرزها وسائد هوائية، ونظام التحكم في الجر، ونظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، ومحدد للسرعة، وكاميرا خلفية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق، وأجهزة استشعار للاصطفاف الأمامي والخلفي.

سيارة أودي Q8 

وبالإضافة إلى نظام التحذير من مغادرة المسار، ونظام المساعدة علي صعود المرتفعات، وإمكانية تثبيت مقاعد الأطفال، ونظام توزيع إلكتروني لقوة الفرامل، وأنظمة مساعدة الفرامل، وإنذار لمنع السرقة.

 

ويصل سعر السيارة أودي Q8 موديل 2023 ، لـ 100 ألف دولار ، اما فى السوق المصرى فتصل السيارة بسعرها الرسميى الى 4 مليون و 100 الف جنيه .

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