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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد الزيادات.. أرخص 5 سيارات هاتشباك في مصر

ارخص ٥ سيارات هاتشباك
ارخص ٥ سيارات هاتشباك في مصر

يضم السوق المصري للسيارات، العديد من الطرازات المختلفة، ولكن مع استمرار نقص المعروض منها، بسبب الأزمات المتتالية عالميا، ارتفعت الأسعار بشكل مبالغ فيه.

 

وتتميز بعض السيارات، بأنها الأشهر والأكثر تداولا بين المواطنين فى السوق، لما تملكه من مقومات عديدة منها سهولة إعادة البيع وتوافر قطع غيارها، بالرغم من ارتفاع أسعارها سواء "زيرو" أو مستعملة.

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وخلال السطور التالية سنتعرف على ارخص ٥ سيارات هاتشباك في مصر .

 

1- سوزوكى التو

سوزوكى التو

تعتمد السيارة سوزوكي التو موديل 2022 على محرك 3 أسطوانات، بسعة 800 سي سي، ينتج قوة تصل الى 47 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 69 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات ، يصل متوسط استهلاك السيارة سوزوكي التو موديل 2022 من الوقود نحو 4 لتر عند قطع مسافة 100 كيلومتر .

و تتسارع السيارة سوزوكي التو موديل 2022 من وضع السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر/ساعة في مدة زمنية تستغرق 20 ثانية، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة إلى 130 كيلومتر في الساعة.

اما عن اسعار السيارة داخل السوق المحلى : 

- مانيوال 2022 بسعر 179,900 جنيه

 

2- سوزوكى اسبريسو

سوزوكى اسبريسو

تستمد السيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2022 قوتها من محرك بقوة 67 حصانا، سعة 1000 سي سي، مع عزم دوران 90 نيوتن/متر، تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي، عبر ناقل حركة من 5 سرعات يدوية "مانيوال" .

و يمكن للسيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2022 الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، من وضع السكون 0 خلال مدة زمنية تستغرق 14.3 ثانية.

اما عن اسعار السيارة داخل السوق المحلى : 

- مانيوال / فول اوبشن 2022 بسعر 364,900 جنيه           

 

3- هيونداي I10      

    

هيونداي I10   

تنتج سيارة هيونداي I10 الهاتشباك الجديدة قوة قدرها 84 حصان، وذلك بفضل احتوائها علي محرك سعة 1200 سي سي، وتمتلك عبلة تروس أوتوماتيك مكونة من 5 سرعات ، وتخرج عزم أقصي للدوران يصل الي 118 نيوتن/متر.

اما عن اسعار السيارة داخل السوق المحلى : 

- أوتوماتيك / SPIRIT 2022 بسعر 375,000 جنيه            

- أوتوماتيك / ELITE 2022 بسعر 385,000 جنيه 

 

4- سوزوكى سيلاريو

سوزوكى سيلاريو

تستمد السيارة سوزوكى سيلاريو موديل 2022 قوتها من خلال محرك ثلاثي الاسطوانات، سعة 1000 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 65 حصانا، وعزم اقصى للدوران 89 نيوتن/متر، بينما دعمت بناقل حركة مانيوال من 5 سرعات، و اخر أوتوماتيكي من 4 سرعات.

تصل السرعة القصوى للسيارة سوزوكي سيلاريو موديل 2022 إلى 140 كيلومتر في الساعة، وتعد هذه النسخة واحدة من ابرز السيارات توفيرًا للوقود، حيث تستهلك نسبة قدرها 3.7 لتر عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

اما عن اسعار السيارة داخل السوق المحلى : 

- مانيوال / GA 2022 بسعر 399,900 جنيه       

- مانيوال  GL 2022 بسعر 409,900 جنيه         

- مانيوال / GL ALLOY 2022 بسعر 419,900 جنيه          

- أوتوماتيك / GL 2022 بسعر 489,900 جنيه

 

5- ميتسوبيشي ميراج

ميتسوبيشي ميراج

وتستمد السيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2023 ، قوتها من خلال محرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 1200 سي سي، ينتج قوة قدرها 76 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 100 نيوتن/ متر.

اما عن اسعار السيارة داخل السوق المحلى : 

اتوماتيك / HIGHLINE 2023 بسعر 535,000 جنيه          

السوق المصري للسيارات سيارات هاتشباك السيارات سوزوكي التو سوزوكي اسبريسو هيونداي i10 سوزوكي سيلاريو ميتسوبيشي ميراج

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