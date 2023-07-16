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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بالسعر والمواصفات.. سانج يونج تيفولي في مصر

السيارة سانج يونج
السيارة سانج يونج تيفولي موديل 2023

سانج يونج الكورية، واحدة من الشركات التى طرحت العديد من الطرازات من فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـSUV  داخل السوق المحلية خلال الفترة الأخيرة . 

السيارة سانج يونج تيفولي موديل 2023

سيارة سانج يونج تيفولي موديل 2023 ، واحدة من هذه السيارات التى طرحتها الشركة مؤخرا ، ولم يطرح عليها أوفر برايس خلال هذه الأيام، ولكن ارتفعت أسعارها منذ فترة من قبل الوكيل .

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ومن المعروف أن السيارة سانج يونج تيفولي موديل 2023 ، تستمد قوتها من محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.6 لتر تنفس طبيعي، يولد قوة 128 حصانا عند 6000 دورة بالدقيقة، مع 160 نيوتن متر من عزم الدوران عند 4600 لفة بالدقيقة، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، ينقل الحركة إلى منظومة الدفع الأمامي للعجلات.

السيارة سانج يونج تيفولي موديل 2023

وتظهر السيارة سانج يونج تيفولي موديل 2023 ، بمصابيح أمامية هالوجين أو LED،و وإضاءة نهارية وكشافات ضباب، وغطاء محرك بخطوط حادة مزدوجة تمتد بشكل انسيابي إلى على الجانب ثم تصبح بارزة ناحية الخلفية ما يعزز من ديناميكية السيارة وجمالية السيارة، والمرايا الخارجية الكهربائية مع مؤشرات انعطاف وجنوط بقياس 16 و 18 بوصة.

 

وتضم المقصورة الداخلية للسيارة سانج يونج تيفولي موديل 2023 ، شاشة ملونة تعمل باللمس، وحساسات ركن، وكاميرا خلفية، ومقود حركة متعدد الوظائف، وقفل مركزي، وزجاج كهربائي، ومكيف هواء، بالإضافة إلى جنوط رياضية، ومثبت سرعة، وز تفعيل وإيقاف المحرك.

السيارة سانج يونج تيفولي موديل 2023

اما عن اسعار سانج يونج تيفولى

- أوتوماتيك COMFORT 2023 بسعر 760,000 جنيه       

- أوتوماتيك STYLE PLUS 2023 بسعر 850,000 جنيه

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