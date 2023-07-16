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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أوفر برايس يرفع أسعار شيري أريزو 5 في مصر | تفاصيل

شيري اريزو 5 موديل
شيري اريزو 5 موديل 2023

شهد سوق السيارات المحلي خلال الفترة الأخيرة، حالة من الركود؛ بسبب الارتفاعات المتتالية لأسعار السيارات، ومع هذه التخبطات داخل الأسواق، قَلَّت ظاهرة الـ"أوفر برايس" بشكل كبير؛ نتيجة عدم وجود بيع وشراء من الأساس.

شيري اريزو 5 موديل 2023

ومؤخرا مع بدء ظهور موديلات 2023 المجمعة محليا داخل السوق المصري، عادت ظاهرة الأوفر برايس مرة أخرى على بعض الطرازات الشهيرة والتي تعتبر أكثر مبيعا وعليها الطلب متزايد .

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ومن بين طرازات السيارات التي يوجد عليها الأوفر برايس ، حاليا داخل السوق المصري ، تأتى السيارة شيري أريزو 5 موديل 2023، والتي تأتى من ضمن السيارات السيدان .

شيري أريزو 5 موديل 2023

ويتراوح الأوفر برايس على السيارة شيري أريزو 5 موديل 2023، ما بين 50 و 130 ألف جنيه على حسب الفئة السعرية والتجهيزات والمعرض الذي تباع السيارة فيه .

شيري اريزو 5 موديل 2023

وتستمد السيارة شيري أريزو 5 موديل 2023 ، قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج عزم دوران يصل الي 141 نيوتن/متر، وقوة 114 حصان، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات .

 

تستهلك سيارة شيري أريزو 5 موديل 2023 من الوقود 7 لترات لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في 11.5 ثانية، وتصل سرعة السيارة القصوى إلى 180 كم/ساعة ، وتصل سعة خزان الوقود الي 48 لترا .

 

وتأتى البعاد الخارجية للسيارة شيري أريزو 5 موديل 2023 ، بطول 4572 مم، وعرض 1825 مم، وارتفاع 1482 مم، وقاعدة عجلات بطول 2670 مم، وتصل سعة الحقيبة الخلفية إلى 430 لترا.

شيري أريزو 5 موديل 2023

وتضم المقصورة الداخلية للسيارة شيري أريزو 5 موديل 2023، الكثير من التجهيزات، منها، شاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصة، وبلوتوث، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وإضاءة نهارية LED، وفتحة سقف كهربائية، ومفتاح ذكي لغلق وفتح السيارة بدون مفتاح، ومكيف هواء أوتوماتيك، بالإضافة إلى أنه يمكن فتح صندوق الأمتعة كهربائياً.

تحتوي السيارة شيري أريزو 5 موديل2023 علي الكثير من وسائل السلامة والأمان منها، وسائد هوائية، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، ونظام الثبات الإلكتروني للفرامل ESP، وبرنامج التوازن عند المرتفعات HLA، ونظام التحذير من الاصطدام الخلفي، وكاميرا خلفية، ومصابيح ضباب خلفية.

شيري أريزو 5 موديل 2023

اما عن الأسعار الرسمية للسيارة شيري أريزو 5 ، فجاءت كالتالي:

- مانيوال / بيز لاين / فرش جلد 2022 بسعر 337,000 جنيه.            

- أوتوماتيك AT / BASELINE LEATHER 2022 بسعر 371,000 جنيه.            

- أوتوماتيك / هاى لاين 2022 بسعر 395,000 جنيه.          

- مانيوال / بيز لاين / فرش جلد 2023 بسعر 450,000 جنيه.            

- أوتوماتيك / AT / BASELINE LEATHER / CVT 2023بسعر 495,000 جنيه.

- أوتوماتيك / هاى لاين 2023 بسعر 520,000 جنيه.         

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