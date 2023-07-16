زيادة كبيرة للأوفر برايس على أسعار بروتون ساجا

الأوفربرايس ، هو إضافة أسعار غير رسمية على أسعار الطرازات الرسمية التى أعلن عنها وكلائها المحليين، وكانت قد اختفت منذ فترة طويلة، ولكن عادة من جديد لتضرب العديد من السيارات .

بروتون ساجا موديل 2022

ومع بدء ظهور موديلات 2023 المجمعة محليا داخل السوق المصرى، و استمرار حالة الركود التى شهدها سوق السيارات المحلى خلال الفترة الأخيرة، بسبب الارتفاعات المتتالية لأسعار السيارات، ومع هذه التخبطات داخل الأسواق قلت ظاهرة الأوفر برايس بشكل كبيرة نتيجة عدم وجود بيع وشراء من الأساس.

ومن بين طرازات السيارات التى يوجد عليها الأوفر برايس، حاليا داخل السوق المصرى ، تأتى السيارة بروتون ساجا موديل 2022 ، والتى تأتى من ضمن السيارات السيدان .

ويتراوح الأوفر برايس على السيارة بروتون ساجا موديل 2022 ، ما بين 60 ألف جنيه و 80 ألف جنيه على حسب الفئة السعرية والتجهيزات و المعرض التى تباع السيارة فيه .

بروتون ساجا موديل 2022

وتأتى السيارة بروتون ساجا موديل 2022، بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1300 سي سي، ينتج قوة 95 حصانا، وعزما أقصى للدوران 120 نيوتن متر ، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود 5.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتحتوى السيارة بروتون ساجا موديل 2022 ، على حساسات ركن خلفية، وسبويلر خلفى، وخاصية التحكم فى ارتفاع مقعد السائق، وإنذار ضد السرقة، ومكييف هواء، وسنتر لوك، وزجاج كهرباء، ومرايا كهرباء، وإشارات بالمرايا الجانبية، ومفتاح ريموت مشفر للتحكم فى الشنطة الخلفية، وكمبيوتر رحلات .

بالإضافة الى احتواء الفئة الثانية من السيارة بروتون ساجا موديل 2022 ، على جنوط رياضية 15، وشاشة وسائط 7 بوصات، وكاميرا خلفية، وإضاءة نهارية للمصابيح، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وسبويلر خلفى.

بروتون ساجا موديل 2022

وتضم السيارة بروتون ساجا موديل 2022 ، عددا من وسائل الأمن والسلامة، من بينها 2 وسادة هوائية ، فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD ، أنظمة مساعدة الفرامل BA .

اما عن الاسعار الرسمية للسيارة بروتون ساجا

- أوتوماتيك / STANDARD 2022 بسعر 430,000 جنيه

- أوتوماتيك / PREMIUM 2022 بسعر 465,000 جنيه