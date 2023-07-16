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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نصائح لمالكي السيارات وتحذير من تركها في الشمس المباشرة

حرارة الجو
حرارة الجو

يشهد الطقس حالة من ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، وخلال هذه الفترة من كل عام تظهر العديد من المشاكل الفنية على بعض السيارات وبالأخص عندما تكون مر على صنعها عدد كبير من السنوات .

وعندما يتعلق الأمر بالحفاظ على سيارتك والاحتفاظ بها في حالة جيدة، فمن المهم أن تتخذ بعض الاحتياطات اللازمة لحمايتها من العوامل البيئية، وخاصة تعرضها لأشعة الشمس المباشرة. 

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و من المهم أن تتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية سيارتك من تأثيرات الشمس المباشرة والحرارة العالية، وخلال السطور التالية سنتعرف على بعض النصائح لمساعدتك في الحفاظ على سيارتك في افضل حال:

1- ابدأ بتوفير موقف آمن ومظلل لسيارتك: يمكن أن يحمي موقف السيارة المظلل من أشعة الشمس المباشرة وحرارتها العالية. إذا لم تتوفر مواقف مظللة، فقد ترغب في استخدام أغطية سيارة تحمي من الشمس.

2- احرص على استخدام حاجبات الشمس: تأكد من استخدام حاجبات الشمس في نوافذ السيارة لتقليل دخول الحرارة والأشعة الشمسية إلى الداخل.

3- استخدم منتجات حماية للسيارة: يوجد العديد من المنتجات المتاحة في السوق التي تحمي السيارة من تأثير أشعة الشمس المباشرة، مثل طلاء حماية الأشعة فوق البنفسجية. قم بتطبيقها بانتظام للحفاظ على لون السيارة وتقليل تلف الدهانات.

4- احرص على تنظيف وحماية الداخلية: يفضل تغطية مقعد السيارة ولوحة القيادة بأغطية خاصة لحمايتها من أشعة الشمس المباشرة والحرارة العالية، كما يُفضل استخدام منظفات ومرطبات للداخلية للحفاظ على جودة المواد ومنع تشققها.

5- انتبه للإطارات: تأكد من الحفاظ على ضغط الهواء الصحيح في الإطارات ومنعها من التعرض المباشر للشمس لفترة طويلة، حيث قد يؤدي ذلك إلى تلف وتشقق الإطارات.

6- احرص على صيانة البطارية: الحرارة العالية يمكن أن تؤثر على عمر البطارية، وتأكد من تنظيف محطات البطارية بانتظام واحرص على تشغيل سيارتك بانتظام للحفاظ على شحن البطارية.

7- قم بفحص الزيت والسوائل الأخرى: تأكد من فحص مستوى الزيت وسوائل التبريد والفرامل بانتظام، حيث يمكن أن تزيد الحرارة العالية من استهلاكها وتؤثر على أداء السيارة.

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