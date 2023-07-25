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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لو عايز عربية .. خطوات وشروط سيارات المعاقين 2023

سيارة المعاقين
سيارة المعاقين

تعتبر السيارات الخاصة بذوي الهمم " المعاقين " من اكثر السيارات انخفاضا فى الاسعار داخل السوق المحلى المصرى ، بسبب المميزات التى تمنحها الدولة المصرية لهم .

سيارة المعاقين

وبالرغم من ارتفاع الاسعار المبالغ فيه داخل سوق السيارات المحلى المصرى حاليا ، الا انه لا تزال سيارات المعاقين من ارخص السيارات رغم ارتفاع اسعارها هى الاخرى .

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وخلال السطور التالية نتعرف على شروط الحصول على سيارة المعاقين لعام 2023 فى اخر تحديث لها : 

 

1- يبدأ سن الفرد المتقدم 18 سنة فأكثر.

2- أن يكون مصري الجنسية.

3- أن تكون السيارة مسجلة باسم الشخص صاحب الإعاقة.

4 - سعة السيارك اللترية لا تزيد على 1600 cc.

5 - يلزم أن تكون التجهيزات الخاصة بالسيارات مطابقة وفقا للقانون الصادر من القومسيون الطبي.

6 - لا يمكن بيع السيارة قبل أن تمضي فترة 5 سنوات من تاريخ حصولها على إعفاء الجمارك الذي يسمح ببيعها.

7 - ضرورة اجتياز الكشف الطبي لمعرفة قدرة الفرد المعاق على قيادة السيارة.

8 - توافر تقرير اجتماعي من وزارة الشؤون الاجتماعية، لتحديد الوضع المالي للشخص المعاق ومدى قدرته على الإنفاق على مستلزمات السيارة المجهزة.

9- توافر تقرير من المجلس الأعلى، محددا فيه نسبة الإعاقة ونوع الإصابة، فضلا عن تحديد نسبة احتياج المعاق للسيارة الخاصة ونوع التجهيزات التي يجب أن تتواجد في السيارة وفقًا لحالة المعاق الصحية.

                

اما عن الخطوات اللازمة للحصول على سيارة معاقين لعام 2023 فى اخر تحديث لها :

سيارة المعاقين

1 - التوجه إلى وزارة التضامن لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

2 - يجب أن يجيب المتقدم للحصول على سيارة على جميع البيانات الموجودة على موقع https://rdis.moss.gov.eg/EDR/OnlineRegistration/OnlineRegistrationHome

، ومنها: (البيانات الشخصية: الرقم القومي – رقم بطاقة الخدمات المتكاملة- الحالة الاجتماعية -العنوان- الوظيفة – التليفون- تحديد نوع الاعاقة طبقا للقانون (حركية – سمعية – بصرية – ذهنية – نفسيه – امراض دم – امراض قلب).

3 - مكان الكشف الطبي (الادارة العامة للمجالس الطبية – المجلس الطبي العام بالاسكندرية – المجلس الطبي العام بسوهاج).

- اذا كان المتقدم غير كامل الأهلية بسبب مرض ما، يقوم بتحديد البيانات التالية: (اسم ولي الأمر – الرقم القومي – صفته بالنسبة لحامل الطلب من ذوى الإعاقة.

4 - اختيار تاريخ الكشف الطبي.

5 - اختيار الجمرك الذي يرغب المعاق في الحصول على السيارة منه.

6 - يظهر بيان يوضح كافة بياناتك الشخصية التي قمت بتسجيلها في الخطوات السابقة، ويحدد مكان وموعد الكشف الطبي والمستندات المطلوبة وفقا لكل إعاقة من الإعاقات.

7 - لا يمكن الحجز لمن سبق لهم الحصول على سيارات معاقين مجهزة طبيا إلا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عن السيارة.

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