أوفر برايس على أسعار تويوتا كورولا.. اعرف بكام

شهد سوق السيارات المحلي خلال الفترة الأخيرة، حالة من الركود؛ بسبب الارتفاعات المتتالية لأسعار السيارات، ومع هذه التخبطات داخل الأسواق، قَلَّت ظاهرة الـ"أوفر برايس" بشكل كبير؛ نتيجة عدم وجود بيع وشراء من الأساس.

تويوتا كورولا موديل 2023

ومؤخرا مع بدء ظهور موديلات 2023 المجمعة محليا داخل السوق المصري، عادت ظاهرة الأوفر برايس مرة أخرى على بعض الطرازات الشهيرة والتي تعتبر أكثر مبيعا وعليها الطلب متزايد .

ومن بين طرازات السيارات التي يوجد عليها الأوفر برايس ، حاليا داخل السوق المصري ، تأتى السيارة تويوتا كورولا موديل 2023، والتي تأتى من ضمن السيارات السيدان .

تويوتا كورولا موديل 2023

ويتراوح الأوفر برايس على السيارة تويوتا كورولا موديل 2023، ما بين 400 و 500 ألف جنيه على حسب الفئة السعرية والتجهيزات والمعرض الذي تباع السيارة فيه .

تويوتا كورولا موديل 2023

وتأتي السيارة تويوتا كورولا موديل 2023 بمحرك سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، يعمل بالبنزين، ويتمكن من ضخ قوة إجمالية بلغت 121 حصانا، وعزم أقصى للدوران 154 نيوتن/متر، بنظام جر أمامي للعجلات، وناقل حركة من نوع CVT، وتصل السرعة القصوى إلى 190 كيلومتر في الساعة، وتتسارع انطلاقا من وضع الثبات وصولا لسرعة 100 كيلومتر خلال 11 ثانية فقط.

كما تتوفر تويوتا كورولا موديل 2023 فئة هاي لاين بمحرك سعة 1800 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، يعمل بالبنزين والكهرباء، ويتمكن من ضخ قوة اجمالية بلغت 121 حصانا، وعزم اقصى للدوران 142 نيوتن/متر، بنظام جر أمامي للعجلات، وناقل حركة من نوع CVT، وتصل السرعة القصوى الى 190 كيلومتر في الساعة، وتتسارع انطلاقا من وضع الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر خلال 10.5 ثانية فقط.

تويوتا كورولا موديل 2023

تأتي الأبعاد الخارجية للسيارة تويوتا كورولا موديل 2023 ، بطول 4630 مم، وعرض 1780 مم، وارتفاع 1435 مم، وقاعدة عجلات 2700 مم، وسعة الحقيبة الخلفية تصل الي 470 لترا.

زودت مقصورة تويوتا كورولا موديل 2023 بالعديد من التجهيزات الحديثة منها، باور ستيرنج، شاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، وتكيف أوتوماتيك، ونظام ذكى لركن السيارة، وفرش مقاعد من القماش، ومثبت سرعة، وزر لتشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وقفل مركزي للأبواب، وإنذار ضد السرقة، وزجاج كهربائي، وتحكم من خلال عجة القيادة .

وتضم السيارة تويوتا كورولا موديل 2023، نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية، وحساسات للركن، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة.

تويوتا كورولا موديل 2023

اما عن اسعار تويوتا كورولا

- مانيوال / ACTIVE 2023 بسعر 740,000 جنيه

- أوتوماتيك / هاى لاين / هايبرد 2022 بسعر 825,000 جنيه

- أوتوماتيك / ACTIVE 2023 بسعر 875,000 جنيه

- أوتوماتيك / GR 2023 بسعر 900,000 جنيه

- أوتوماتيك / COMFORT 2023 بسعر 920,000 جنيه

- أوتوماتيك / سمارت 2023 بسعر 950,000 جنيه

- أوتوماتيك / اتوماتيك / فتحة سقف 202 بسعر 970,000 جنيه

- أوتوماتيك / ELGANCE 2023 بسعر 1,034,000 جنيه

- أوتوماتيك / هاى لاين / هايبرد 2023 بسعر 1,275,000 جنيه