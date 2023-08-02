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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد طرح 2024 .. الأسعار الكاملة لـ هيونداي الجديدة

الأسعار الكاملة لـ
الأسعار الكاملة لـ هيونداي الجديدة

ارتفعت أسعار معظم السيارات داخل السوق المحلية المصرية، خلال الفترة الماضية وأعلن وكيل سيارات هيونداي فى مصر، عن زيادة سعرية لقائمة طرازاته .

 

أوضح وكيل هيونداي فى مصر، أن الزيادات السعرية جاءت على جميع الطرازات التى تشمل فئات السيدان والـ SUV و الهاتشباك ، والتى وصلت الى 9 طرازات داخل السوق المحلية المصرية للسيارات .

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وخلال السطور التالية سنتعرف على أسعار القائمة الكاملة لسيارات هيونداي في مصر.

 

1- هيونداي I10         

هيونداي I10         

تنتج سيارة هيونداي I10 الهاتشباك الجديدة قوة قدرها 84 حصان، وذلك بفضل احتوائها علي محرك سعة 1200 سي سي، وتمتلك عبلة تروس أوتوماتيك مكونة من 5 سرعات ، وتخرج عزم أقصي للدوران يصل الي 118 نيوتن/متر.

أما عن السعر الرسمى للسيارة : 

- أوتوماتيك / SPIRIT 2022 بسعر 375,000 جنيه            

- أوتوماتيك / ELITE 2022 بسعر 385,000 جنيه 

 

2- هيونداي إلنترا سى ان 7

هيونداي إلنترا سى ان 7

زودت سيارة هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2022 السيدان الجديدة بمحرك 4 سلندر، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وتمتلك مرحك سعة 1600 سي سي، وتنتج عزم دوران يصل الي 155 نيوتن/متر، وقوة 126 حصان، وتعتمد علي نظام الدفع الأمامي للعجلات .

اما عن السعر الرسمى للسيارة : 

- أوتوماتيك / SMART 2022 بسعر 440,000 جنيه          

- أوتوماتيك / SMART SAFETY 2022 بسعر 450,000 جنيه

- أوتوماتيك / SMART FUN 2022 بسعر 465,000 جنيه   

- أوتوماتيك / SMART PLUS 2022 بسعر 490,000 جنيه  

- أوتوماتيك / MODERN 2022 بسعر 515,000 جنيه       

- أوتوماتيك / SMART V2 2022 بسعر 535,000 جنيه     

- أوتوماتيك / ADVANCED 2022 بسعر 550,000 جنيه    

- أوتوماتيك / ADVANCED / WHITE PACK 2022 بسعر 555,000 جنيه      

- أوتوماتيك / PREMIUM 2022 بسعر 610,000 جنيه     

- أوتوماتيك / PREMIUM / WHITE PACK 2022 بسعر 615,000 جنيه       

 

3- هيونداي كريتا اس يو 2

هيونداي كريتا اس يو 2

زودت السيارة هيونداي كريتا موديل 2022 بمحرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء دفع امامي، بينما ينتج محركها قوة قدرها 113 حصانا، و 144 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مع امكانية الوصول لسرعة 100 كم/ساعة من نقطة الاستعداد 0 خلال فترة زمنية تستغرق 12.1 ثانية.

أما عن السعر الرسمى للسيارة : 

- أوتوماتيك / SMART 2022 بسعر 550,000 جنيه          

- أوتوماتيك / SMART /TWO TONE 2022 بسعر 553,000 جنيه   

- أوتوماتيك / SMART PLUS 2022 بسعر 570,000 جنيه  

- أوتوماتيك / SMART PLUS / TWO TONE 2022 بسعر 573,000 جنيه      

- أوتوماتيك / MODERN 2022 بسعر 595,000 جنيه       

- أوتوماتيك / MODERN / TWO TONE 2022 بسعر 598,000 جنيه           

- أوتوماتيك / ADVANCED 2022 بسعر 625,000 جنيه    

- أوتوماتيك / ADVANCED / TWO TONE 2022 بسعر 628,000 جنيه        

 

4- هيونداي اكسنت RB

هيونداي اكسنت RB

تعتمد السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 على محرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 125 حصان، وعزم أقصي للدوران 156 نيوتن/متر، وتصل سعة خزان الوقود الي 43 لترًا، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 185 حصانًا.

وتستهلك السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 من الوقود 6.5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع السيارة من السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.1 ثانية .

اما عن السعر الرسمى للسيارة : 

- أوتوماتيك / TINTED GLASS 2023 بسعر 550,000 جنيه            

- أوتوماتيك / SR / TINTED GLASS 2023 بسعر 560,000 جنيه     

- أوتوماتيك / TINTED GLASS 2024 بسعر 569,000 جنيه            

- أوتوماتيك / DAB ABS TINTED GLASS 2023 بسعر 575,000 جنيه          

- أوتوماتيك / SR / TINTED GLASS 2024 بسعر 579,000 جنيه     

- أوتوماتيك / DAB ABS PLUS TINTED GLASS 2023 بسعر 590,000 جنيه

- أوتوماتيك / DAB ABS TINTED GLASS 2024 بسعر 594,000 جنيه          

- أوتوماتيك / HIGHLINE TINTED GLASS 2023 بسعر 600,000 جنيه        

- أوتوماتيك / DAB ABS PLUS TINTED GLASS 2024 بسعر 609,000 جنيه 

- أوتوماتيك / HIGHLINE TINTED GLASS 2024 بسعر 619,000 جنيه

 

5- هيونداي اكسنت HCI الجيل الجديد

هيونداي اكسنت HCI الجيل الجديد

جاءت السيارة هيونداي اكسنت HCI موديل 2022 ، بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1400 سي سي، يضخ قوة تصل الى 99 حصانا ويبلغ عزم الدوران الأقصى 132 نيوتن / متر، وناقل حركة أوتوماتيكي سداسي السرعات، بنظام جر أمامي، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود 6.4 لتر لكل 100 كيلومتر.

اما عن السعر الرسمى للسيارة : 

- أوتوماتيك / SMART SAFETY 2022 بسعر 585,000 جنيه          

- أوتوماتيك / SMART FUN 2022 بسعر 605,000 جنيه   

- أوتوماتيك / SMART PLUS 2022 بسعر 630,000 جنيه  

 

6- هيونداي I20

هيونداي I20

ومن المعروف ان السيارة هيونداي i20 موديل 2022، تستمد قوتها من خلال محرك 4 سلندر سعة 1400 سي سي، ينتج قوة 100 حصان، وعزم دوران 134 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.

اما عن السعر الرسمى للسيارة : 

- أوتوماتيك / SPIRIT 2022 بسعر 625,000 جنيه            

- أوتوماتيك / DYNAMIC 2022 بسعر 660,000 جنيه      

- أوتوماتيك / ELITE 2022 بسعر 685,000 جنيه 

- أوتوماتيك / ULTIMATE 2022 بسعر 710,000 جنيه     

 

7- هيونداي إلنترا اتش دى

هيونداي إلنترا اتش دى

تعمل جميع الفئات الخاصة بالسيارة هيونداي النترا HD موديل 2024 عبر ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء "دفع أمامي" مكون من 4 نقلات، مع محرك سعة 1600 سي سي 4 سلندر، يضخ قوة قدرها 121 حصانا، و 156 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، وسرعة قصوى تصل لـ180 كم/س.

اما عن السعر الرسمى للسيارة : 

- أوتوماتيك / GL / TINTED GLASS 2023 بسعر 655,000 جنيه     

- أوتوماتيك / GL / SR / TINTED GLASS 2023 بسعر 665,000 جنيه          

- أوتوماتيك / GL / DAB / ABS / TINTED GLASS 2023 بسعر 680,000 جنيه

- أوتوماتيك / HIGHLINE TINTED GLASS 15 2023 بسعر 690,000 جنيه    

- أوتوماتيك / GL / TINTED GLASS 2024 بسعر 690,000 جنيه     

- أوتوماتيك / GL / SR / TINTED GLASS 2024 بسعر 700,000 جنيه          

- أوتوماتيك / GL / DAB / ABS / TINTED GLASS 2024 بسعر 715,000 جنيه          

- أوتوماتيك / HIGHLINE TINTED GLASS 15 2024 بسعر 725,000 جنيه    

 

8- هيونداي بايون

هيونداي بايون

ودعمت السيارة هيونداي بايون موديل 2022 بمحرك 1400 سي سي، رباعي الأسطوانات، قادر على ضخ 100 حصان، وعزم اقصى للدوران 134 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الحركة مكون من 6 نقلات بتقنية الدفع الامامي، بالإضافة إلى القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 10.4 ثانية.

اما عن السعر الرسمى للسيارة : 

- أوتوماتيك / SPIRIT 2022 بسعر 680,000 جنيه            

- أوتوماتيك / DYNAMIC 2022 بسعر 735,000 جنيه      

- أوتوماتيك / ELITE 2022 بسعر 780,000 جنيه 

- أوتوماتيك / ULTIMATE 2022 بسعر 815,000 جنيه     

 

9- هيونداي توسان الجيل الجديد

هيونداي توسان الجيل الجديد

تأتي السيارة هيونداي توسان بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي تيربو، ينمكن من انتاج 180 حصانا، و 265 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل حركة مكون من 7 سرعات أوتوماتيكية، جر امامي، مع زمن تسارع يقدر بـ 9 ثواني للوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة، و 6 لترات لكل 100 كيلومتر كمتوسط استهلاك للوقود.

اما عن السعر الرسمى للسيارة : 

- أوتوماتيك / SHADOW 2022 بسعر 1,040,000 جنيه    

- أوتوماتيك / BLAZE 2022 بسعر 1,075,000 جنيه         

- أوتوماتيك / REDINE 2022 بسعر 1,155,000 جنيه       

- أوتوماتيك / NIGHT 2022 بسعر 1,265,000 جنيه        

- أوتوماتيك / MID-NIGHT 2022 بسعر 1,275,000 جنيه 

- أوتوماتيك / BLACK DIAMOND 2022 بسعر 1,355,000 جنيه    

- أوتوماتيك / COLLECTOR 2022 بسعر 1,365,000 جنيه             

السيارات هيونداي هيونداي i10 هيونداي إلنترا سى ان 7 هيونداي كريتا اس يو 2 هيونداي اكسنت RB هيونداي اكسنت HCI الجيل الجديد هيونداي i20 هيونداي إلنترا اتش دى هيونداي بايون هيونداي توسان الجيل الجديد

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