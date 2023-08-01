هدية الثانوية العامة .. أرخص 5 سيارات مستعملة بمصر

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، عن نتيجة الثانوية العامة أمس ، وسط فرحة وبهجة من الطلاب والأهالي ، الذين أنهوا فترة صعبة مليئة بالتوتر وانتظار الإعلان عن النتائج.

وخلال هذه الفترة ، يبحث بعض الآباء عن هدايا قيمة لتقديمها لأبنائهم، مكافأةً لهم لنجاحهم فى الثانوية العامة ، وتون مناسبة أيضا لهم فى المرحلة العمرية الجديدة التي هم مقبلون عليها، وهي المرحلة الجامعية .

ونقدم لكم أفضل هذه الهدايا المناسبة لهم على الإطلاق، وهى السيارات، ولكن بعد غلاء أسعارها المبالغ فيها هذه الفترة، نقدم أرخص 5 سيارات مستعملة بمصر، تصلح هديةً لنتيجة الثانوية العامة.

1- فيات ريتمو

فيات ريتمو

تعتمد السيارة فيات ريتمو موديل 1983 ، على محرك 1100 سي سي، رباعي الاسطوانات 4 سلندر، يضخ قوة إجمالية بلغت 61 حصانا عند 5800 لفة في الدقيقة، مع 81 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى وجود ناقل حركة يدوي "مانيوال" مكون من 4 سرعات بتقنية الدفع الامامي.

أما عن سعر السيارة داخل السوق المحلى للسيارات المستعملة ، فتأتي بسعر 22 ألف جنيه.

2- فيات 127

فيات 127

تأتى السيارة فيات 127 موديل عام 1984 بمحرك مكون من 4 أسطوانات "4 سلندر" تبلغ سعته 900 سي سي، يستطيع أن يولد قوة قدرها 47 حصانا، متصل بناقل حركة يدوي الأداء "مانيوال" من 4 سرعات.

أما عن سعر السيارة داخل السوق المحلى للسيارات المستعملة ، فتأتي بسعر 25 ألف جنيه.

3- لادا 2107

لادا 2107

جاءت لادا 2107 موديل 2009 بمحرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي، بقوة 78 حصان وعزم اقصي للدوران 120 نيوتن / متر ، وناقل حركة يدوي من 5 سرعات، وتستهلك 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر.

اما عن سعر السيارة داخل السوق المحلى للسيارات المستعملة ، فتأتي بسعر 28 ألف جنيه.

4- فيات 128

فيات 128

تأتى السيارة فيات 128 موديل عام 1980 بمحرك يتكون من 4 أسطوانات "4 سلندر" تبلغ سعته 1100 سي سي، بقوة 47 حصانا، متصل بناقل حركة يدوي الأداء "مانيوال" من 4 سرعات.

اما عن سعر السيارة داخل السوق المحلى للسيارات المستعملة ، فتأتي بسعر 30 ألف جنيه.

5- سكودا فيليشيا

سكودا فيليشيا

تستمد سيارة سكودا فيليشيا موديل 1994 قوتها من محرك 4سلندر سعته 1300 سي سي ، ينتج قوه قدرها 54 حصان ، وعزم اقصي للدوران 99 نيوتن/ متر ، متصل بناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات، وتتسارع السيارة من 0-100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 16.5 ثانية .

أما عن سعر السيارة داخل السوق المحلى للسيارات المستعملة ، فتأتي بسعر 38 ألف جنيه.