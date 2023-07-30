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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

للاستمتاع بالطريق .. نصائح هامة لقيادة السيارة في الصيف

نصائح هامة لقيادة
نصائح هامة لقيادة السيارة في الصيف

يعتبر فصل الصيف فترة ممتعة للاستمتاع بالرحلات والسفر بالسيارة ، ومع ذلك قد يتعرض السائقون لتحديات معينة أثناء القيادة في هذا حرارة الجو اثناء فصل الصيف ، لذلك من المهم أن تكون مستعدًا وتتبع بعض النصائح لضمان راحة وسلامة القيادة في فصل الصيف.

نصائح هامة لقيادة السيارة في الصيف

في فصل الصيف، يرتفع درجات الحرارة، وقد يؤثر ذلك على أداء السيارة وراحة السائق والركاب، قد يحدث زيادة في درجة حرارة المحرك وتؤثر على نظام التبريد ونظام التكييف، بالإضافة إلى ذلك يزداد ازدحام الطرق وحركة المرور بسبب العطلات والرحلات الصيفية.

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للتأكد من قيادة آمنة ومريحة في فصل الصيف و الاستمتاع بالطريق ، اتبع النصائح التالية:

 

1- صيانة السيارة: 

قم بفحص السيارة بانتظام وتأكد من صحة وكفاءة نظام التبريد ونظام التكييف، تحقق من مستوى سائل التبريد وضغط الإطارات وزيت المحرك وسوائل الفرامل والبطارية، إذا كانت هناك حاجة لأي إصلاحات أو استبدالات، قم بذلك قبل بدء الرحلة.

 

2- استخدام واقي الشمس: 

قم بتثبيت واقي الشمس على النوافذ الأمامية والجانبية للحفاظ على برودة السيارة وحماية الداخل من الأشعة الشمس المباشرة، يمكنك أيضًا استخدام منشفة مبللة لتغطية المقاعد الجلدية ومنع ارتفاع درجة حرارتها.

 

3- شرب الماء والترطيب: 

احرص على شرب كمية كافية من الماء للحفاظ على ترطيب جسمك أثناء القيادة، قم بتوفير مياه للركاب أيضًا للحفاظ على راحتهم.

نصائح هامة لقيادة السيارة في الصيف

4- توخي الحذر على الطرق: 

يزداد ازدحام الطرق في فصل الصيف، لذا حافظ على مسافة آمنة مع السيارات الأخرى واستخدم إشارات المرور بشكل صحيح، كن حذرًا وتوخى الحذر أثناء القيادة وتجنب التشتت واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

 

5- الاستعداد لحالات الطوارئ: 

قم بتجهيز حقيبة الطوارئ في السيارة تحتوي على أدوات الإصلاح الأساسية والماء والأطعمة الخفيفة ومناديل واقية من الشمس، كما يمكنك حمل هاتف محمول مشحون بشكل كافٍ لحالات الطوارئ.

 

تذكر دائمًا أن القيادة الآمنة والمسؤولة هي المفتاح للتمتع برحلات صيفية ممتعة، احرص على اتباع القوانين المرورية والتحلي بالصبر والتركيز أثناء القيادة.

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