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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد آخر زيادة.. تفاصيل أسعار ميتسوبيشي اكسباندر 2023

ميتسوبيشي إكسباندر
ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2023

أعلن وكيل سيارات ميتسوبيشي فى مصر ، عن طرح موديل 2023  من السيارة اكسباندر ، خلال شهر يونيو الماضى ، ومنذ ذلك التوقيت شهدت السيارة اكثر من زيادة سعرية .

ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2023

وتعتبر السيارة ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2023 ، ضمن فئة السيارات الـSUV  العائلية ، التى تتميز بكبر مساحتها وقوتها على الطريق ، مما يجعها من الخيارات المميزة للراغبين فى سيارة عائلية للسفر .

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ومن المعروف أن السيارة ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2023 ، تأتى بمحرك رباعى الأسطوانات 1500 سى سي، ينتج قوة 104 أحصنة مع عزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر.

ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2023

وتظهر السيارة ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2023، بمصابيح ضباب أمامية وحساسات مصابيح أمامية و مصابيح خلفية و led أضواء نهارية و LED حساسات مطر للمساحات الأمامية ومرايا جانبية كهربائية وزجاج معتم جنوط 16 بوصة .

ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2023

وعن المقصورة الداخلية للسيارة ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2023 ، فتأتى بعجلة قيادة كهربائية، زر لتشغيل السيارة بدون مفتاح، فتح وغلق السيارة بدون مفتاح، قفل مركزي، عجلة قيادة متعددة الوظائف، زجاج كهربائي، لوحة عدادات، تكييف هواء، نظام ترفيهي مكون من بلوتوث، التحكم في الراديو من عجلة القيادة- شاشة وسائط 5 بوصات.

وتضم السيارة ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2023 ، عددا من وسائل الأمان والحماية من بينها وسائد هوائية، فرامل مانعة للانزلاق،  ABSتوزيع إلكتروني للفرامل، EBD نظام إيموبليزر ضد السرقة، حساسات ركن خلفية.

ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2023

أما عن أسعار ميتسوبيشي إكسباندر 2023

- فئة ميدلاين بسعر 900 ألف جنيه 

- فئة هاي لاين بسعر 960 آلاف جنيه 

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