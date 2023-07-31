بعد آخر زيادة.. تفاصيل أسعار ميتسوبيشي اكسباندر 2023

أعلن وكيل سيارات ميتسوبيشي فى مصر ، عن طرح موديل 2023 من السيارة اكسباندر ، خلال شهر يونيو الماضى ، ومنذ ذلك التوقيت شهدت السيارة اكثر من زيادة سعرية .
وتعتبر السيارة ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2023 ، ضمن فئة السيارات الـSUV العائلية ، التى تتميز بكبر مساحتها وقوتها على الطريق ، مما يجعها من الخيارات المميزة للراغبين فى سيارة عائلية للسفر .
ومن المعروف أن السيارة ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2023 ، تأتى بمحرك رباعى الأسطوانات 1500 سى سي، ينتج قوة 104 أحصنة مع عزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر.
وتظهر السيارة ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2023، بمصابيح ضباب أمامية وحساسات مصابيح أمامية و مصابيح خلفية و led أضواء نهارية و LED حساسات مطر للمساحات الأمامية ومرايا جانبية كهربائية وزجاج معتم جنوط 16 بوصة .
وعن المقصورة الداخلية للسيارة ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2023 ، فتأتى بعجلة قيادة كهربائية، زر لتشغيل السيارة بدون مفتاح، فتح وغلق السيارة بدون مفتاح، قفل مركزي، عجلة قيادة متعددة الوظائف، زجاج كهربائي، لوحة عدادات، تكييف هواء، نظام ترفيهي مكون من بلوتوث، التحكم في الراديو من عجلة القيادة- شاشة وسائط 5 بوصات.
وتضم السيارة ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2023 ، عددا من وسائل الأمان والحماية من بينها وسائد هوائية، فرامل مانعة للانزلاق، ABSتوزيع إلكتروني للفرامل، EBD نظام إيموبليزر ضد السرقة، حساسات ركن خلفية.
أما عن أسعار ميتسوبيشي إكسباندر 2023
- فئة ميدلاين بسعر 900 ألف جنيه
- فئة هاي لاين بسعر 960 آلاف جنيه