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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

موديل 2024 .. زيادة سعرية لـ شيري تيجو 7 الجديدة

شيري تيجو 7 موديل
شيري تيجو 7 موديل 2024

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية شيري في مصر عن طرح الموديل الجديد 2024 من طراز تيجو 7 خلال بداية شهر اغسطس الحالي ، بزيادة سعرية .

شيري تيجو 7 موديل 2024

أوضح وكيل شيري ، أن السيارة تيجو 7 موديل 2024 ، تأتى ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـSUV  داخل السوق المحلى ، وتم زيادة سعرها 30 ألف جنيه .

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وتستمد السيارة شيري تيجو 7 موديل 2024 ، قوتها من محرك محرك سعة 1500 سي سي تيربو، يخرج قوة 145 حصان ، وتنتج عزم أقصي للدوران 210 نيوتن/متر، وبها عبلة تروس أوتوماتيك مكونة من 6 سرعات .

شيري تيجو 7 موديل 2024

وتستهلك السيارة شيري تيجو 7 موديل 2024 ، وقود بنسبة 7.4 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة ،  يصل سعة خزان وقود سيارة شيري تيجو 7 الي 57 لتر .

شيري تيجو 7 موديل 2024

وتأت المقصورة الداخلية للسيارة شيري تيجو 7 موديل 2024 ، بشاشة تعمل باللمس مقاس 9 بوصة، تكييف هواء أوتوماتيك ثنائي المناطق .

شيري تيجو 7 موديل 2024

كما تأتي السيارة شيري تيجو 7 موديل 2024 ، بـ 4 وسائد هوائية، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج توزيع قوة الفرامل إلكترونيا  EBD، ونظام الفرامل المساعدة BA، ونظام الثبات الإليكتروني للفرامل ESP، ونظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات ، ونظام التحذير من الاصطدام ، وكاميرا خلفية .

شيري تيجو 7 موديل 2024

 اما عن أسعار شيري تيجو 7 موديل 2024:

- أول فئة 750 ألف جنيه بدلاً من 720 ألف جنيه. 

- ثاني فئة 810 ألف جنيه بدلاً من 780 ألف جنيه .

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