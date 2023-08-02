سباقين فى وقت واحد .. شاهد بطولة TALONS MEGA RACE للسيارات

أقيمت منذ أيام فعاليات بطولة TALONS MEGA RACE للسيارات بالساحل الشمالى ، والتي احتضنها تراك قرية التجاريين ، و شارك فيها العديد من المتسابقين المحليين والدوليين فى رياضة السيارات .

بطولة TALONS MEGA RACE للسيارات بالساحل الشمالى

وشهدت فعاليات بطولة TALONS MEGA RACE للسيارات تنظيم أكثر من سباق من بينها سباقات 4x4 challenge وسباقات السرعة الجديدة للسيارت من نوعية الـ WRC ، بالإضافة إلى تقديم عروض وشو للموتوسيكلات ، من خلال أطول تراك تسابق بطول ٧٠٠ متر تقريبا في اتجاهين.

قال الكابتن محمد طولون منظم بطولة TALONS MEGA RACE للسيارات ، أن البطولة هذا العام هى المرة الأولى التى يكون فيها سباقين بجوار بعضهما وهم الدفع الرباعى والاسبيد .

بطولة TALONS MEGA RACE للسيارات بالساحل الشمالى

وأضاف منظم بطولة TALONS MEGA RACE للسيارات ، ان فعاليات هذا العام تضم 50 متسابق 30 منهم ضمن سباقات 4x4 challenge و الـ 20 الاخرين لسباقات الاسبيد .

بطولة TALONS MEGA RACE للسيارات بالساحل الشمالى

وأوضح طولون ، أن أرضية التراك هذا العام تعطى الطابع الدولى للسباق ، حيث انه عند تجهيزها تم مراعاة أن تكون متنوعة ومختلفة حتى يستمتع المتسابق بكر متر على ارض التراك .

بطولة TALONS MEGA RACE للسيارات بالساحل الشمالى

وأكد المشاركون فى بطولة TALONS MEGA RACE للسيارات ، ان فعاليات هذا العام تعتبر رائعة للغاية ، وان هناك تنظيم جيد من قبل المنظمين ، إضافة الى تنوع ارضية التراك.

بطولة TALONS MEGA RACE للسيارات بالساحل الشمالى

بطولة TALONS MEGA RACE للسيارات ، جاءت تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، و نادي السيارات والرحلات المصري، و الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، و الهلال الأحمر المصري .

ولمشاهدة فعاليات البطولة ، خلال الرابط التالى :

بطولة TALONS MEGA RACE للسيارات

بطولة TALONS MEGA RACE للسيارات

بطولة TALONS MEGA RACE للسيارات