سباقين فى وقت واحد .. شاهد بطولة TALONS MEGA RACE للسيارات

أقيمت منذ أيام فعاليات بطولة TALONS MEGA RACE للسيارات بالساحل الشمالى ، والتي احتضنها تراك قرية التجاريين ، و شارك فيها العديد من المتسابقين المحليين والدوليين فى رياضة السيارات .
وشهدت فعاليات بطولة TALONS MEGA RACE للسيارات تنظيم أكثر من سباق من بينها سباقات 4x4 challenge وسباقات السرعة الجديدة للسيارت من نوعية الـ WRC ، بالإضافة إلى تقديم عروض وشو للموتوسيكلات ، من خلال أطول تراك تسابق بطول ٧٠٠ متر تقريبا في اتجاهين.
قال الكابتن محمد طولون منظم بطولة TALONS MEGA RACE للسيارات ، أن البطولة هذا العام هى المرة الأولى التى يكون فيها سباقين بجوار بعضهما وهم الدفع الرباعى والاسبيد .
وأضاف منظم بطولة TALONS MEGA RACE للسيارات ، ان فعاليات هذا العام تضم 50 متسابق 30 منهم ضمن سباقات 4x4 challenge و الـ 20 الاخرين لسباقات الاسبيد .
وأوضح طولون ، أن أرضية التراك هذا العام تعطى الطابع الدولى للسباق ، حيث انه عند تجهيزها تم مراعاة أن تكون متنوعة ومختلفة حتى يستمتع المتسابق بكر متر على ارض التراك .
وأكد المشاركون فى بطولة TALONS MEGA RACE للسيارات ، ان فعاليات هذا العام تعتبر رائعة للغاية ، وان هناك تنظيم جيد من قبل المنظمين ، إضافة الى تنوع ارضية التراك.
بطولة TALONS MEGA RACE للسيارات ، جاءت تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، و نادي السيارات والرحلات المصري، و الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، و الهلال الأحمر المصري .
ولمشاهدة فعاليات البطولة ، خلال الرابط التالى :
بطولة TALONS MEGA RACE للسيارات
بطولة TALONS MEGA RACE للسيارات