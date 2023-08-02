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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أوفر برايس جديد على أرخص سيارة من العلامة الفرنسية بيجو 301

بيجو 301 موديل 2023
بيجو 301 موديل 2023

شهد سوق السيارات المحلى خلال الفترة الأخيرة، حالة من الركود بسبب الارتفاعات المتتالية لأسعار السيارات، ومع هذه التخبطات داخل الأسواق قلت ظاهرة الأوفر برايس بشكل كبيرة نتيجة عدم وجود بيع وشراء من الأساس.

بيجو 301 موديل 2023

ومؤخرا مع بدء ظهور موديلات 2023 و 2024 المجمعة محليا داخل السوق المصرى، عادت ظاهرة الأوفر برايس مرة أخرى على بعض الطرازات الشهيرة والتى تعتبر أكثر مبيعا وعليها الطلب متزايد .

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ومن بين طرازات السيارات التى يوجد عليها الأوفر برايس ، حاليا داخل السوق المصرى ، تأتى السيارة بيجو 301 موديل 2023 ، والتى تأتى من ضمن السيارات السيدان .

بيجو 301 موديل 2023

ويتراوح الأوفر برايس على السيارة بيجو 301 موديل 2023 ، ما بين 90 الاف الى 100 الف جنيه على حسب الفئة السعرية والتجهيزات والمعرض التى تباع السيارة فيه .

بيجو 301 موديل 2023

و تقدم السيارة بيجو 301 موديل 2023 بمحرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يتمكن من ضخ قوة اجمالية قدرها 115 حصانا، وعزم اقصى للدوران 150 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية ألأداء من 6 سرعات بتقنية الجر الأمامي للعجلات.

 

وتأتي الأبعاد الخارجية للسيارة بيجو 301 موديل 2023، بطول الكلي 4442 مم، العرض الكلي 1748 مم، و الارتفاع الكلي 1466 مم، و قاعدة عجلات 2652 مم، و الارتفاع عن الأرض 165 مم، و سعة التخزين 506 لتر.

بيجو 301 موديل 2023

وتضم السيارة بيجو 301 موديل 2023 مرايا جانبية كهربائية، وقفل مركزي، بالاضافة إلى نظام صوتي ترفيهي، ومكيف هواء، ومكابح ABS و EBD، ووسائد هوائية أمامية، إلى جانب تجهيزات اضافية تتضمن، حساسات ركن وكاميرا خلفية، وشاشة تعمل باللمس، وجنوط 16 بوصة، ومثبت سرعة، واضاءة LED نهارية.

بيجو 301 موديل 2023

أما عن أسعار السيارة بيجو 301 الجديدة كالتالي :

- أوتوماتيك / ACTIVE 2023 بسعر 669,990 جنيه         

- أوتوماتيك / ALLURE 2023 بسعر 699,990 جنيه

الاوفر برايس بيجو 301 موديل 2023 ظاهرة الأوفر برايس بيجو 301 موديل 2023 أسعار السيارات

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