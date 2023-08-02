10 آلاف جنيه زيادة في سعر شيري أريزو 5 بمصر

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية شيري في مصر عن زيادات أسعار طراز اريزو 5 موديل 2023 خلال بداية شهر اغسطس الحالى .

شيري اريزو 5 موديل 2023

أوضح وكيل شيري ، أن السيارة اريزو 5 موديل 2023 ، تأتى ضمن فئة السيارات السيدان داخل السوق المحلى ، وتم زيادة سعرها 10 ألف جنيه .

وتستمد السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 ، قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج عزم دوران يصل الي 141 نيوتن/متر، وقوة 114 حصان، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات .

شيري اريزو 5 موديل 2023

تستهلك سيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 من الوقود 7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.5 ثانية، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 180 كم/ساعة ، وتصل سعة خزان الوقود الي 48 لتر .

وتاتى البعاد الخارجية للسيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 ، بطول 4572 مم، وعرض 1825 مم، وارتفاع 1482 مم، وقاعدة عجلات بطول 2670 مم، وتصل سعة الحقيبة الخلفية الي 430 لتر .

شيري اريزو 5 موديل 2023

وتضم المقصورة الداخلية للسيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 بالكثير من التجهيزات منها، شاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصة، وبلوتوث، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وإضاءة نهارية LED، وفتحة سقف كهربائية، ومفتاح ذكي لغلق وفتح السيارة بدون مفتاح، وتكيف هواء أوتوماتيك، بالإضافة الي انه يمكن فتح صندوق الأمتعة كهربائياً.

تحتوي السيارة شيري اريزو 5 موديل2023 علي الكثير من وسائل السلامة والأمان منها، وسائد هوائية، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، ونظام الثبات الإلكتروني للفرامل ESP، وبرنامج التوازن عند المرتفعات HLA، ونظام التحذير من الاصطدام الخلفي، وكاميرا خلفية، ومصابيح ضباب خلفية.

شيري اريزو 5 موديل 2023

اما عن اسعار شيري اريزو 5 موديل 2023 :

- أول فئة بيزلاين 460 ألف جنيه بدلاً من 450 ألف جنيه

- ثاني فئة بيز لاين فرش جلدي 505 ألف جنيه بدلاً من 495 ألف جنيه

- ثالث فئة هاي لاين 530 ألف جنيه بدلاً من 520 ألف جنيه