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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لـ محدودي الدخل.. 5 سيارات أقل من 90 ألف جنيه           

٥ سيارات أقل من 90
٥ سيارات أقل من 90 ألف جنيه  

يضم السوق المصري للسيارات، العديد من الطرازات المختلفة، ولكن مع استمرار نقص المعروض منها، بسبب الأزمات المتتالية عالميا، ارتفعت الأسعار بشكل مبالغ فيه.

 

وتتميز بعض السيارات، بأنها الأشهر والأكثر تداولا بين المواطنين فى السوق، لما تملكه من مقومات عديدة منها سهولة إعادة البيع وتوافر قطع غيارها، بالرغم من ارتفاع أسعارها سواء "زيرو" أو مستعملة.

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وخلال السطور التالية سنتعرف على 5 سيارات أقل من 90 ألف جنيه .

٥ سيارات أقل من 90 ألف جنيه    

1- هيونداي اكسيل 

هيونداي اكسيل 

تستمد السيارة هيونداي اكسيل موديل 1994 ، قوتها من خلال محرك سعة 1300 سي سي بقوة 72 حصان عند 5500 لفة في الدقيقة وعزم دوران 10.9 كجم عند 3600 لفة في الدقيقة .

اما عن سعر السيارة داخل سوق السيارات المستعملة ، فيتراوح بسعر 70 الف جنيه ، على حسب الحالة الفنية للسيارة .

 

2- فيات اونو 

فيات اونو 

ياتى محرك السيارة فيات أونو موديل 1997 ، بسعة 1000 سي سي بقوة 45 حصان وعزم دوران 74 نيوتن متر مع سرعة قصوى 145 كم في الساعة .

وتتسارع السيارة فيات أونو موديل 1997 حتى 100 كم في 17.7 ثانية واستهلاك وقود 5.9 لتر لكل 100 كم ، كما جاءت بناقل حركة مانيوال من 5 سرعات .

اما عن سعر السيارة داخل سوق السيارات المستعملة ، فيتراوح بسعر 75 الف جنيه ، على حسب الحالة الفنية للسيارة .

 

3- كيا برايد 

كيا برايد 

وتستمد السيارة كيا برايد موديل 1997 ، قوتها من محرك بسعة 1300 سي سي متصل بناقل حركة أوتوماتيك، بقوة 88 حصان، وعزم أقصى للدوران بلغ 141 نيوتن/ متر، وتتوافر السيارة أيضا بمحرك بسعة 1150 سي سي متصل بناقل حركة يدوي مكون من خمسة سرعات.

اما عن سعر السيارة داخل سوق السيارات المستعملة ، فيتراوح بسعر 80 الف جنيه ، على حسب الحالة الفنية للسيارة .

 

4- أوبل كورسا 

أوبل كورسا 

تاتى السيارة أوبل كورسا موديل 1998 ، بعدة خيارات من المحركات اولها محرك 1000 سي سي رباعي الاسطوانات 4 سلندر اما المحرك الاخر فياتى بسعة 1400 سي سي ، وكلاهما بناقل حركة 4 سرعات يدوي "مانيوال" يعمل عبر تقنية الدفع الامامي للعجلات .

اما عن سعر السيارة أوبل كورسا موديل 1998 داخل سوق السيارات المستعمل المحلى ، فتتراوح ما بين 85 الف جنيه الى 90 الف جنيه ، بسبب التغير المستمر فى الاسعار و الحالة الفنية للسيارة .

اما عن سعر السيارة داخل سوق السيارات المستعملة ، فيتراوح بسعر 85 الف جنيه ، على حسب الحالة الفنية للسيارة .

 

5- سكودا فيليشيا 

سكودا فيليشيا 

جاءت السيارة سكودا فيليشيا موديل 1997 بمحرك سعة 1300 سي سي، بقوة 50 حصانا، رباعي الأسطوانات 4 أسطوانات، و  8 صمام كربراتير، ومنظومة جر أمامي للعجلات.

تأتي السيارة سكودا فيليشيا موديل 1997 مدعوم بناقل حركه يدوى "مانيوال" يتألف من 5 سرعات، وبلغت السرعة القصوى 140كيلو متر في الساعة.

اما عن سعر السيارة داخل سوق السيارات المستعملة ، فيتراوح بسعر 90 الف جنيه ، على حسب الحالة الفنية للسيارة .

السوق المصري للسيارات 5 سيارات السيارات هيونداي اكسيل فيات اونو كيا برايد أوبل كورسا سكودا فيليشيا

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