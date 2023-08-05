موعد مزاد جمارك مطار القاهرة للسيارات .. تفاصيل

أعلنت هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، عن إقامة مزاد جديد للسيارات يوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس ، تابعة لجمارك مطار القاهرة.

ويضم مزاد الثلاثاء الموافق 15 أغسطس التابع لجمارك مطار القاهرة فورد موستانج، مازدا 323، مرسيدس 230 إي، بيجو 605، بي إم دبليو كوبيه، مرسيدس Clk320، باجيرو من ميتسوبيشي، جيب جراند شيروكي ، تويوتا لاند كروزر، كيا شوما، بيجو 504، نيسان بيك أب، إيسوزو بيك آب، ميتسوبيشي لانسر، إيسوزو بيك أب، جيب جراند شيروكي، بورش كابين ، لاند روفر ديسكفري، تويوتا راف 4، هيونداي إلنترا، بي ام دبليو 523 .

ويعقد مزاد السيارات فى الثانية عشرة ظهرا ، وسيقام المزاد في نادي الجيزة الرياضي في شارع البحر الأعظم أسفل كوبري عباس بالجيزة .

وتُباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمبلغ 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير المواجهة لبنك فيصل الإسلامي بالدقي .

ويتم تقديم بطاقة الرقم القومى للأفراد العاديين على أن تكون سارية ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها (التجار) ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات.

ويتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد ويباع كل لوط على حدة وبدون عمولة.

وفي حالة عدم رسو أي لوط من السيارات على المشترك في المزاد يتم استرداد التأمين ، كما يتم خصم التأمين من سعر السيارة في حالة رسو اللوط على المشترك.

وعلى كل مشترٍ يرغب في شراء أكثر من لوط دفع وصل تأمين قبل البدء في التزايد في اللوط الثانى ويتم وضع وصل تأمين لكل لوط على حدة .

ويجـب علـى كـل مـن يرسو عليه المزاد سداد مبلغ 30 % مـن ثمـن الصفقة بمجرد رسو المزاد وفـي حالـة عـدم السـداد فـي نفـس الـيـوم يـكـون التأمين المؤقـت مـن حـق الجهة الإداريـة، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع، ويتم سداد باقي المبلغ ، خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه.

وإذا تأخر الراسي عليه المزاد عن السداد في المدة المحددة، من تاريخ اعتماد الجلسة وإخطار صاحب الشأن بالاستلام، تحصل مصروفات تخزين بواقع 1%، عن كل يوم تأخير أو جزء منه بحد أقصى أسبوع .