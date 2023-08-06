بـ 30 ألف جنيه .. أرخص سيارة أوتوماتيك فى مصر

من أكثر المركبات داخل السوق المصرى المحلى انتشارا هى السيارات المستعملة ، وضم السوق الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة لها، فمنها الاقتصادية والمتوسطة وايضا الفارهة .

هوندا سيفك موديل 1980

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء ، يبحثون عن السيارات المستعملة ذات السعر المنخفض ، بعد أن أصبح شراء سيارة جديدة " زيرو " حلم بعد ارتفاع أسعارها .

و انتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة ، والتى عرضت سيارة لفتت انظار الجميع بسبب سعرها المنخفض للغاية ، لكونها سيارة أوتوماتيك ، وهى هوندا سيفك موديل 1980 .

هوندا سيفك موديل 1980

ويقول صاحب السيارة هوندا سيفك موديل 1980 ، فى اعلانه على احد منصات بيع السيارات المستعملة " مكيفه سنتر اربعه زجاج كهربائي اوتوماتيك فابريكا دواخل مجدده سمكره ودوكو خارجي بطاريه في الضمان الرخصه منتهيه مرور السلام محتاجه اثنين كوبلن امامي محتاجه يتعمل جوان وش السلندر والتكييف محتاج سير وشحن ممكن البيع على وضعها كده ب 29 الف جنيه " .

هوندا سيفك موديل 1980

وأضاف صاحب الإعلان ان السيارة هوندا سيفك موديل 1980 ، تضم التجهيزات وسائل الراحة، من بينها المكيف، و فرش جلد، و ريموت كنترول، و نوافذ، و نوافذ كهربائية امامية، و نوافذ كهربائية خلفية، و نظام الصوت، و راديو كاسيت، و إنذار، وقفل مركزى للابواب .

هوندا سيفك موديل 1980

وتاتى السيارة السيارة هوندا سيفك موديل 1980 ، بمحرك 1300 سي سي ، ذات ناقل حركة أوتوماتيك ، ، ويتراوح سعرها بحسب صاحب الاعلان بـ 29 الف جنيه ، اما سعر السيارة بحسب سوق المستعمل فهو يتراوح ما بين 50 الف جنيه الى 60 الف جنيه .