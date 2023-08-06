عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 30 ألف جنيه .. أرخص سيارة أوتوماتيك فى مصر

هوندا سيفك موديل
هوندا سيفك موديل 1980

من أكثر المركبات داخل السوق المصرى المحلى انتشارا هى السيارات المستعملة ، وضم السوق الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة لها، فمنها الاقتصادية والمتوسطة وايضا الفارهة .

هوندا سيفك موديل 1980

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء ، يبحثون عن السيارات المستعملة ذات السعر المنخفض ، بعد أن أصبح شراء سيارة جديدة " زيرو " حلم بعد ارتفاع أسعارها .

txt

إزاي تحافظ علي تكييف سيارتك في حر الصيف

txt

أرخص سيارات في السعودية 2023

و انتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة ، والتى عرضت سيارة لفتت انظار الجميع بسبب سعرها المنخفض للغاية ، لكونها سيارة أوتوماتيك ، وهى هوندا سيفك موديل 1980 .

هوندا سيفك موديل 1980

ويقول صاحب السيارة هوندا سيفك موديل 1980 ، فى اعلانه على احد منصات بيع السيارات المستعملة " مكيفه سنتر اربعه زجاج كهربائي اوتوماتيك فابريكا دواخل مجدده سمكره ودوكو خارجي بطاريه في الضمان الرخصه منتهيه مرور السلام محتاجه اثنين كوبلن امامي محتاجه يتعمل جوان وش السلندر والتكييف محتاج سير وشحن ممكن البيع على وضعها كده ب 29 الف جنيه " .

هوندا سيفك موديل 1980

وأضاف صاحب الإعلان ان السيارة هوندا سيفك موديل 1980 ، تضم التجهيزات وسائل الراحة، من بينها المكيف، و فرش جلد، و ريموت كنترول، و نوافذ، و نوافذ كهربائية امامية، و نوافذ كهربائية خلفية، و نظام الصوت، و راديو كاسيت، و إنذار، وقفل مركزى للابواب .

هوندا سيفك موديل 1980

وتاتى السيارة السيارة هوندا سيفك موديل 1980 ، بمحرك 1300 سي سي ، ذات ناقل حركة أوتوماتيك ، ، ويتراوح سعرها بحسب صاحب الاعلان بـ 29 الف جنيه ، اما سعر السيارة بحسب سوق المستعمل فهو يتراوح ما بين 50 الف جنيه الى 60 الف جنيه .

السيارات المستعملة منصات بيع السيارات المستعملة هوندا سيفك موديل 1980 هوندا سيفك هوندا سيفك سيفك موديل 1980

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تسريب برومو تقديم اللاعب| حقيقة ظهور رمضان صبحي بـ تيشيرت الزمالك.. شاهد

7400مليونير و5 مليارديرات يعيشون في القاهرة.. تعرف على ترتيب المدن الأغنى عالميا

ابنه طلعت زكريا تتقدم ببلاغ بسبب ادعاءات موته مقتولا على يد فنان

طرح شهادة ابن مصر2 بعائد 22%.. مفاجأة من البنوك بعد قرار المركزي

ميدو يوجه رسالة خاصة لـ محمود الخطيب بسبب أحمد عبد القادر

مطربة: وفاء مكي خربت بيتى وعايزه تخطف جوزي

الوداد المغربي يقترب من ضم نجم الأهلي

بنك مصر يطرح شهادات إدخارية شهرية وسنوية بعائد تنافسي

موضوعات متعلقة

تشتري صيني جديد ولا ألماني مستعمل.. اعرف الصح

أرخص سيارة جيب "زيرو" في مصر.. اعرف بكام

لـ محدودي الدخل.. 5 سيارات أقل من 90 ألف جنيه           

إطلاق رينو أوسترال 2024 في مصر.. اعرف السعر

حافظ على فلوسك.. كيف تكشف التلاعب بعداد السيارة

زيادات في أسعار سيارات رينو ميجان 2023          

دبابة تحطم سيارة بي إم دبليو M5 لسبب غريب

إزاي تحافظ علي تكييف سيارتك في حر الصيف

ترشيحاتنا

ليلى عز العرب: أحلم بتقديم شخصية نفرتاري في السينما

ممنوع بدول كثيرة| ما قصة فيلم باربي المثير للجدل وهل يُعرض في مصر ؟

قرار عاجل في النيجر بشأن المجال الجوي

جديد في مصر .. سعر ومواصفات بيجو 408 موديل 2023

"مهلة 30 يوما".. آبل تصدر تحذيرا لمستخدمي iPhone

صبرة القاسمي: وقعت فريسة لـ"وجدي غنيم" وانضممت للجماعات الإسلامية لهذا السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروض ثقافتنا في إجازتنا تواصل فقراتها بمصايف رأس البر وبلطيم ودمياط|صور

حفل فني لكورال أطفال دمنهور بالأنفوشي ضمن ثقافتنا في إجازتنا| صور

بعد 6 أشهر من زلزال تركيا وسوريا..شاهد مصيرعفراء المولودة تحت الأنقاض

جوزي بيضحكني.. إطلالات ندى الكامل تثير الجدل|شاهد

فيديو

ارتديت قميصا بلاستيكيا 6 سنوات|فنانة شهيرة تروي معاناتها بسبب مرضها في الطفولة

إسكتلندا تطلق أكبر عملية بحث عن وحش أسطوري منذ السبعينيات.. ما قصته؟ «فيديوجراف»

محمد رياض في ندوة صدى البلد يكشف: سر عدم تكريم عبلة كامل.. واختيار عادل إمام.. حقيقة تعرضه لأزمة بسبب الجن هايم.. واحترافه كرة القدم.. فيديو

قصة غرق القاطرة فهد بقناة السويس.. قوات الإنقاذ تنتشل جثمان شهيد الواجب «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ