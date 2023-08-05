إزاي تحافظ علي تكييف سيارتك في حر الصيف

مع وصول فصل الصيف و ارتفاع درجات الحرارة، يصبح تكييف السيارة أمرًا ضروريًا للتمتع برحلات مريحة ومنعشة، ومع ذلك فإن ارتفاع درجة حرارة الجو واستخدام التكييف بشكل متكرر يمكن أن يؤثر على أدائه ويتسبب في مشاكل محتملة.

تكييف سيارتك

لذلك ينصح العديد من خبراء السيارات بعدد من النصائح والإرشادات، للاستمتاع بتجربة قيادة مريحة ومنعشة في الصيف الحار، دون القلق بشأن تأثير درجات الحرارة العالية على تكييف سيارتك.

وخلال السطور التالية سنقدم لك بعض النصائح والإرشادات الهامة للحفاظ على تكييف سيارتك في أفضل حالة خلال فصل الصيف الحار.

1- تأكد من تنظيف فلتر التكييف بانتظام، حيث يساعد تنظيف الفلتر على تحسين تدفق الهواء وأداء التبريد.

2- افحص واستبدل السوائل التبريد في تكييف السيارة بانتظام، حيث ان سوائل التبريد تحتاج إلى الاستبدال بشكل منتظم لضمان أداء مثالي للتبريد.

3- حافظ على مستوى الغاز المبرد في حدوده الصحيحة، إذا كان مستوى الغاز منخفضًا جدًا، فقد يؤدي ذلك إلى ضعف أداء التبريد.

ضبط تكييف سيارتك

4- احرص على تجنب ترك السيارة في أماكن مشمسة لفترات طويلة، و يفضل وضع السيارة في مكان مظلل أو استخدام حواجز شمسية لتقليل التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

5- قبل ركوب السيارة، قم بفتح النوافذ للتهوية بشكل جيد، هذا سيساعد على تخفيف الحرارة داخل السيارة قبل تشغيل التكييف.

6- تجنب ضبط درجة الحرارة على وضعية باردة قصوى، قم بتعيين درجة حرارة مريحة ومناسبة للتبريد، حتى لا يتعرض الجسم لفارق حرارة كبير عند الخروج من السيارة.