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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رسميا .. انطلاق نيسان Z نيسمو 2024 الجديدة بقوة جبارة

السيارة نيسان Z نيسمو
السيارة نيسان Z نيسمو موديل 2024

أعلنت شركة نيسان الستار، الكشف عن السيارة Z نيسمو الرياضية الجديدة ، والتى تاتى بتعزيزات واسعة النطاق سواء للتصميم أو المحرك أو المكونات الديناميكية لتحسين قدرة السيارة على مواجهة المنعطفات الحادة.

السيارة نيسان Z نيسمو موديل 2024

وأضافت شركة نيسان ان السيارة Z نيسمو موديل 2024 ، تاتى ضمن فئة السيارات الكوبية الرياضية ، وتستمد قوتها من خلال محرك 3.0 لتر 6 سلندر توين تيربو الأصلي مع تعديل أنظمة التبريد وغيرها من المكونات الميكانيكية لرفع القوة بـ 20 حصان و46 نيوتن متر إلى 420 حصان و520 نيوتن متر .

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وأوضحت شركة نيسان ، ان السيارة Z نيسمو موديل 2024 ، ستاتى فى خريف العام القادم ، وسيتم تقديم الاسعار خلال الفترة القادمة .

السيارة نيسان Z نيسمو موديل 2024

ويقترن المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 9 سرعات تم تعديله بشكل مخصص لنسخة نيسمو الجديدة، ولن تعرض نيسان ناقل حركة يدوي للسيارة، مع نظام دفع خلفي، وعجلات 19 إنش جديدة خاصة لإصدارات نيسمو، وإطارات مماثلة لإطارات جي تي ار.

السيارة نيسان Z نيسمو موديل 2024

وتضم السيارة نيسان Z نيسمو موديل 2024، بعض التحديثات الجمالية الأنيقة بغرض تعزيز قدرة السيارة على تبريد المحرك وتوليد المزيد من قوة الدفع السفلي في السرعات المرتفعة، بما يشمل شبك أمامي جديد وفتحات تهوية مختلفة، مع جناح خلفي أكبر حجماً من ثلاث قطع.

السيارة نيسان Z نيسمو موديل 2024

وحصلت نيسان Z نيسمو على وضعية قيادة رياضية فائقة باسم Sport + لتوظيف كل هذه التحديثات الميكانيكية أثناء القيادة بسرعة مرتفعة، و تحسين أنظمة التعليق والمكابح لتعزيز أداء السيارة، مع تحسين ثبات الشاسيه كذلك للتعامل مع الحلبات والمنعطفات الحادة بشكل واثق .

السيارة نيسان Z نيسمو موديل 2024

وتأتى المقصورة الداخلية للسيارة نيسان Z نيسمو موديل 2024، بمقاعد ريكارو رياضية وزخرفات حمراء متعددة لمنح المفصورة طابعاً رياضياَ محبباً.

السيارة نيسان Z نيسمو موديل 2024
السيارة Z نيسمو الرياضية السيارة Z نيسمو موديل 2024

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