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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

زيادة جديدة لـ شيري تيجو 3 موديل 2024 بمصر

شيري تيجو 3
شيري تيجو 3

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية شيري في مصر عن زيادات أسعار طراز تيجو 3 موديل 2024 خلال بداية شهر أغسطس الحالى .

شيري تيجو 3

أوضح وكيل شيري ، أن السيارة تيجو 3 موديل 2024 ، تأتى ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـSUV  داخل السوق المحلى ، وتم زيادة سعرها 20 ألف جنيه .

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ومن المعروف ان السيارة شيري تيجو 3 تستمد قوتها من خلال محرك 1600 سي سي 4 سلندر ، ينتج قوة قدرها 125 حصانا، وعزم اقصى للدوران 160 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي CVT، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 180 كم/ساعة .

شيري تيجو 3

تعتمد السيارة شيري تيجو 3 على جنوط رياضية انيقة قياسها 17 بوصة، مع مرايات جانبية كهربائية التحكم ذات اشارات ضوئية، بالاضافة إلى مفهوم رباعي الابواب، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 550 لتر، إلى جانب نسبة طول كلي 4419 مم.

 

وتحتوي السيارة شيري تيجو 3 على قاعدة عجلات بطول 2510 مم، مع عرض كلي يبلغ 1765 مم، وخزان وقود يتسع لـ 55 لتر، بينما يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود بنسبة 6.1 لتر، عندما تقطع مسافات تصل لـ 100 كيلومتر.

شيري تيجو 3

وزودت السيارة شيري تيجو 3  بعدة تجهيزات ومنها، مقود حركة متعدد الوظائف، وشاشة عرض الوسائط، بالاضافة إلى مكيف للهواء، وقفل مركزي، وفتحة سقف كهربائية التحكم، و تضم السيارة فرامل ABS، و EBD، ومنظومة الوسائد الهوائية.

شيري تيجو 3

اما عن سعر السيارة شيري تيجو 3 ، فتاتى بفئة سعرية واحدة بسعر 645 الاف جنيه بدلا من 625 الف جنيه .

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