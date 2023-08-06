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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

احذر من ترك هذه الأشياء في السيارة مع ارتفاع درجات الحرارة           

احذر من ترك هذه الاشياء
احذر من ترك هذه الاشياء في السيارة

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يصبح الجو داخل السيارة مرتفعًا للغاية ، و قد يصل الحر الحارق إلى درجات حرارة غير محتملة.

احذر من ترك هذه الاشياء في السيارة

وهذا يعني أن هناك بعض الأشياء التي يجب تجنب تركها في السيارة لفترة طويلة، اثناء ارتفاع درجات الحرارة ، و إذا تم تجاهل هذه النصائح، فقد تواجه مشاكل مثل تلف الممتلكات أو خطر صحي على الحيوانات الأليفة أو حتى على نفسك.

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و من المهم أن يتفهم مالك السيارة أن درجات الحرارة العالية في السيارة يمكن أن تتسبب في تلف وخطورة على بعض الأشياء والمخلوقات.

وخلال السطور التالية سنتعرف على عدد من الأشياء تأكد من تجنبها أو تركها في السيارة في ظروف الحر الشديد.

احذر من ترك هذه الاشياء في السيارة

1- الولاعات :

بالرغم من وجود كميات صغيرة من الغاز بداخل الولاعات “القداحات”، ولكن من الممكن أن يتسبب انفجارها بالعديد من الأضرار لداخلية سيارتك، وقد تتسبب في بداية حريق كبير في السيارة.

 

2- عبوات الغاز المضغوطة :

تحتوى العبوات المضغوطة على الكثير من المواد الكيميائية القابلة للاشتعال ومع زيادة درجة الحرارة بداخلية السيارة قد تتأثر هذه العبوات لتنفجر بشكل مفاجئ في داخلية السيارة، ومن أبرز العبوات المضغوطة هي معطرات الجو، وملمع السيارة، ومزيلات الصدأ، و عبوات مبيدات الحشرات، وغيرها من الأنابيب المضغوطة.

 

3- المعطرات الشخصية :

بالإضافة إلى عبوات معطرات الجو المضغوطة، قد تتسبب عبوات المعطرات الشخصية في حدوث حريق بداخلية السيارة بسبب استخدام الكثير من المواد الكيميائية سريعة الاشتعال بها، خاصة إذا تم وضعها مباشرة أمام أشعة الشمس.

 

4- أسطوانات الغاز :

يعتمد الكثير من محبي التخييم في الصحراء على أسطوانات الغاز التي تساعدهم بالعديد من المهام المختلفة أثناء التخييم، أو الاحتفاظ بكميات كبيرة من الكيروسين بداخل السيارة لمساعدتهم على إشعال النيران أثناء التخييم، والتي قد تعد الأكثر خطورة بداخل السيارة بالأجواء الحارة لسرعة اشتعالها، لذلك يجب إبعادها من السيارة لحين الحاجة لها.

احذر من ترك هذه الاشياء في السيارة

5- الأجهزة الإلكترونية والبطاريات :

تؤثر الحرارة بشدة على الأجهزة الإلكترونية مما قد يتسبب في تلفها مع كثرة تركها بداخل السيارة في الأجواء الحارة، بالإضافة إلى وجود البطاريات بهذه الأجهزة مما قد يتسبب في تغيرات كيميائية بهذه البطاريات وفي مراحل متقدمة مع زيادة درجة الحرارة قد تبدأ بالاشتعال المفاجئ بداخل السيارة.

 

6- الحيوانات الأليفة: 

يجب تجنب ترك الحيوانات الأليفة في السيارة لفترة طويلة في درجات الحرارة العالية، حيث يمكن أن يتعرضوا للإصابة بالضربات الحرارية أو الإجهاد الحراري.

 

7- الأطعمة والمشروبات القابلة للذوبان:

 قد يؤدي ارتفاع درجة الحرارة داخل السيارة إلى تلف الأطعمة والمشروبات القابلة للذوبان، مثل الشوكولاتة أو الأجبان أو العصائر. يجب تجنب تركها في السيارة لفترة طويلة.

 

8- المنتجات الصحية والتجميلية: 

تجنب ترك المستحضرات الصحية والتجميلية في السيارة في درجات الحرارة العالية، فمعظمها قد يتلف أو يتغير تركيبته بسبب الحرارة.

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