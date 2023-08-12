أشهرهم كريستيانو رونالدو.. أرقام خيالية لأسطول سيارات نجوم العالم المنتقلين للدوري السعودي

شهدت الساحة الكروية العالمية تغيرات كبيرة في حركة تنقلات اللاعبين، حيث انتقل عدد كبير من نجوم كرة القدم إلى الدوري السعودي ، ليصبح واحد من أهم الدوريات حول العالم مؤخرا، وهذا ما جعل أنظار العالم تتجه إليه بسبب الرواتب الخيالية للاعبين فيه.

ومع انتقال قرابة 13 لاعب عالمي إلى الدورى السعودى ، أثير الجدل حول أسطول سيارات هؤلاء النجوم.

وفي التقرير التالي، نستعرض أسطول سيارات أبرز 5 نجوم يلعبون حاليا في الدوري السعودي.

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو

من المعروف ان كريستيانو رونالدو لاعب نادى النصر السعودي ، يعشق اقتناء السيارات ، ولديه أسطول كبير يضم السيارات الفارهة والخارقة والذات القوة الجبارة كالدفع الرباعي ، ويضم أسطول سياراته ، السيارة رولز رويس جوست بسعر يبدأ من 337,900 دولار أمريكي، و رولزرويس داون بسعر 317 الف دولار، و رولزرويس كولينان بسعر يبدأ من 330 ألف دولار، و ماكلارين سينا بسعر مليون دولار أمريكي.

بالإضافة إلى سيارة بوجاتي شيرون بسعر 3 مليون دولار، و بوجاتي فيرون بسعر 2.4 مليون دولار، و فيراري 599 GTO بسعر 430 الف دولار، و لامبورجيني أفينتادور بسعر 393 الف دولار، و لامبورجيني أوروس بسعر 222 الف دولار، و مرسيدس بنز SLS AMG بسعر 755 الف دولار، و أستون مارتن بسعر 232 الف دولار أمريكي.

كريم بنزيما

كريم بنزيما

يفضل النجم كريم بنزيما لاعب نادى الاتحاد السعودي الاستمرار في امتلاك السيارات الرياضية الخارقة ، وأشاد فور انتقاله لجدة بالسيارة القوية بتوقيع علامة BMW الألمانية، وهى BMW M5 السيدان الرياضية، والتي تأتى بسعر يقارب 180 الف دولار.

كما يمتلك النجم كريم بنزيما لاعب نادى الاتحاد السعودي سيارة بوجاتي تشيرون سوبر سبورت ويبلغ سعرها 3.6 مليون يورو، وسيارة اودي RS6 سعرها بـ 140 ألف يورو تقريباً.

ساديو ماني

ساديو ماني

يضم أسطول سيارات النجم السنغالي ساديو ماني لاعب نادى النصر السعودي، والذى يضم مجموعة من السيارات الفاخرة، ومن المُلاحظ التنوع في العلامات التجارية التي يعتمد عليها اللاعب.

ومن بين سيارات النجم السنغالي ساديو ماني لاعب نادى النصر السعودي، سيارة بنتلي Continental GT بقيمة 218,350 دولار أمريكي، و سيارة رنج روفر Vogue بسعر 86,000 دولار أمريكي، و سيارة مرسيدس G63 AMG بسعر 130,900 دولار أمريكي، و سيارة أودي RS7 بسعر 119,595 دولار أمريكي.

رياض محرز

رياض محرز

يمتلك النجم الجزائري رياض محرز لاعب نادى الأهلي السعودي 3 سيارات فقط وفقا لتقارير، لا تتجاوز قيمتها مجتمعة نصف مليون دولار أمريكي ، وتأتى السيارة الأولى هي سيارة إنجليزية من إنتاج شركة "بينتلي" وهي من طراز "Bentle Bentayga"، وتبلغ قيمتها ربع مليون دولار أمريكي.

أما السيارة الثانية للنجم رياض محرز لاعب نادى الأهلي السعودي هي من إنتاج شركة "BMW" من طراز "i8 Coupe"، وهي منحت لمحرز من مالك نادي ليستر سيتي، وتقدر بـ 140 الف دولار، أما آخر سيارات رياض محرز فهي من إنتاج شركة "أودي" الألمانية، من طراز "RS6 Avant"، ويبلغ سعرها 100 ألف دولار، أي أن إجمالي سعر السيارات الثلاث مجتمعة هو 492 ألف دولار، أي أقل من نصف مليون دولار.

نجولو كانتي

نجولو كانتي

يعتبر النجم الفرنسي نجولو كانتي، لاعب فريق الاتحاد السعودي، من أقل لا عبى كرة القدم ظهورا بالرغم من نجوميته العالية، و نشرت صحيفة "آس" صورا لـ نجولو كانتي، وهو يغادر بسيارته عقب أحد مباريات تشيلسي وريال مدريد السابقة أثناء لعبه للأولى، ويلتف حوله عددا من جماهير البلوز، وعلقت:" البطل المتواضع يغادر الملعب بسيارة بسيارة اشتراها عام 2015، مقابل 20 ألف إسترليني".